دنيا بطمة تعلق على تبرئتها من قضية «حمزة مون بيبي»

أميرة خالد (صدى):
علقت المغنية المغربية دنيا بطمة، على تبرئتها من قضية "حمزة مون بيبي"، التي تورط فيها البعض بفضح واستغلال المشاهير؛ حيث أكدت إن هناك من يستهدفها إلكترونيا.
وقال دنيا بطمة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "السلام عليكم أعتذر عن عدم نشر أي بوست نظرًا لحالة وفاة عم زوجي، توفى قبل أمس... الله يرحمه"، متابعة: "أما بخصوص المسابقة هناك من يستهدفني ولكن لا يعلم أنني لا أشبهه فإذا ضيعتهم قد ضيعتم مجهود الناس المسكينة التي لم تتردد في المشاركة بالتعليقات لكي تربح مبلغ".
وأضافت بطمة: " مبلغ ممكن أن يستفيد منه في مرض... الله يحسن لعوان أما أنا لم تهزو مني شعره... أحبابي أو أن أخبركم أنه سيتم الإعلان عن المسابقة ولكن هذه المرة في حساب معروف خلينا ليكم دوك لحسابات ديال كفاواي انتظروني بعد قليل والإعلان عن النتائج غدا مساء.. وحق الناس لن يضيع معما حاولتم وشكرا ".