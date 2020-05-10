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دنيا بطمة تعلق على تبرئتها من قضية «حمزة مون بيبي»

Time منذ يوم
Views 1705
دنيا بطمة تعلق على تبرئتها من قضية «حمزة مون بيبي»

أميرة خالد (صدى):
علقت المغنية المغربية دنيا بطمة، على تبرئتها من قضية "حمزة مون بيبي"، التي تورط فيها البعض بفضح واستغلال المشاهير؛ حيث أكدت إن هناك من يستهدفها إلكترونيا.

وقال دنيا بطمة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "السلام عليكم أعتذر عن عدم نشر أي بوست نظرًا لحالة وفاة عم زوجي، توفى قبل أمس... الله يرحمه"، متابعة: "أما بخصوص المسابقة هناك من يستهدفني ولكن لا يعلم أنني لا أشبهه فإذا ضيعتهم قد ضيعتم مجهود الناس المسكينة التي لم تتردد في المشاركة بالتعليقات لكي تربح مبلغ".

وأضافت بطمة: " مبلغ ممكن أن يستفيد منه في مرض... الله يحسن لعوان أما أنا لم تهزو مني شعره... أحبابي أو أن أخبركم أنه سيتم الإعلان عن المسابقة ولكن هذه المرة في حساب معروف خلينا ليكم دوك لحسابات ديال كفاواي انتظروني بعد قليل والإعلان عن النتائج غدا مساء.. وحق الناس لن يضيع معما حاولتم وشكرا ".

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أحدث التعليقات

Z
يمكن متوتر شويات..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
خلف منصور
طبعا ليست اخلاق اهل الكويت هذي فئة شاذة فالمجتمع الخليجي ويجب معالجتها بالنظام والقانون،، وحكومه الكويت ابخص
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني عليا معدده وانت الثاني الله ينصر الحجر الأسفل من. الحجر الأعلى هذي دعوات زوجها عليك ليتهم قطعوا لسانك علشان ما تتكلم بذي الفشايل
زعيم اااسيا
بحكم اني ابن المدينه الحمد لله ان الله فضح اي شخص يحاول يشوهه سمعتنا من اراد باهل المدينه بسوء اذابه الله كما يذاب الملح فالماء

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