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طريقة الإستعلام عن إيداع دعم حساب المواطن
منذ ساعة
1940
1
الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن طريقة الإستعلام عن إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المكتملمة طلباتهم ، وذلك عبر الرابط التالي من
هنـــــــا
.
وبدأ "حساب المواطن " اليوم الأحد إيدع دعم شهر مايو على أن تستمر عملية الإيداع حتى نهاية اليوم .
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أحدث التعليقات
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المريسل هذا ملعوووون يقلب الحقائق ..ويغير التواريخ والألقاب علشان يكسب ...ظاهرة صوتية فقط
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