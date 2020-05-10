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طريقة الإستعلام عن إيداع دعم حساب المواطن

Time منذ ساعة
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طريقة الإستعلام عن إيداع دعم حساب المواطن

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن طريقة الإستعلام عن إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المكتملمة طلباتهم ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــا .

وبدأ "حساب المواطن " اليوم الأحد إيدع دعم شهر مايو على أن تستمر عملية الإيداع حتى نهاية اليوم .

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أحدث التعليقات

شبيه صويحبي
المريسل هذا ملعوووون يقلب الحقائق ..ويغير التواريخ والألقاب علشان يكسب ...ظاهرة صوتية فقط
عمر
الاسطورة اخرج مخلفات اوراوا من الجحور
محمد خالد
نفهم من الخبر هذا أن صاحب السمو الملكي / محمد بن نايف ولي العهد السابق المخلوع كان في المعتقل ولا يزال
صالح
رقع يا مرقع
عمر
الذيب رثع بالقطيع

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