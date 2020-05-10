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قصة الحجر الأسود وكيف كان أبيض قبل أن يطمس الله نوره

Time منذ ساعتين
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قصة الحجر الأسود وكيف كان أبيض قبل أن يطمس الله نوره

الرياض (صدى):
يعد الحجر الأسود من أهم مواضع الإجلال بالكعبة المشرفة إذ أنه النُّقطة التي يبدأ منها الطّواف وبها ينتهي وهو قبًله النبي صلى الله عليه وسلم واقتدينا به .

ووفقاً للأحاديث النبوية فإن الحجر الأسود من أحجار الجنّة وياقوتها، وكان لونه قبل أن ينزل إلى الأرض أبيض مُتلألِئاً، فطمس الله نورَه ، كما جاء في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - : إنّ الحِجرَ والمقامَ ياقوتتانِ من ياقوتِ الجنةِ، طمس اللهُ نورَهما، ولولا ذلك لأضاءَا ما بينَ المشرقِ والمغربِ .

ويتكون الحجر الأسود من ثماني قطع من الجزء المتبقي منه في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة .

وقد اعترفت تركيا رسمياً بسرقة أجزاء من الحجر الأسود ، إذ أكدت وجود 4 قطع منه في مساجد تاريخية بإسطنبول في تعدي واضح على تاريخ أهم القطع الإسلامية وسيتم إستراداها .

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أحدث التعليقات

شبيه صويحبي
المريسل هذا ملعوووون يقلب الحقائق ..ويغير التواريخ والألقاب علشان يكسب ...ظاهرة صوتية فقط
عمر
الاسطورة اخرج مخلفات اوراوا من الجحور
محمد خالد
نفهم من الخبر هذا أن صاحب السمو الملكي / محمد بن نايف ولي العهد السابق المخلوع كان في المعتقل ولا يزال
صالح
رقع يا مرقع
عمر
الذيب رثع بالقطيع

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