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فتاة تقع ضحية لدجال بعد تأخرها في سن الزواج

Time منذ 3 ساعات
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فتاة تقع ضحية لدجال بعد تأخرها في سن الزواج

القاهرة (صدى):
في جريمة غريبة ، وقعت فتاة مصرية ضحية نصب لدجال يدعي العلاج الروحاني تمكن من الإستيلاء على 400 ألف جنيه منها على فترات .

وفي التفاصيل ، فقد كشفت الفتاة أنها تعرفت على بائعة خضار والتي أوهمتها بأنها تأخرت في الزواج بسبب سحر ويمكن التخلص منع بعد اللجوء لهذا المعالج المزعوم .

وبالفعل تعاملت الفتاة مع المعالج " عامل بمزرعة دواجن " والذي نصب شباكه عليها ببعض الكلمات والسٍبح والبخور وغيرها من الأدوات .

وتمكنت الشرطة من التوصل للمجرم كما تم القبض على بائعة الخضار الذي عُثر بحوزتها على مبلغ 100 ألف جنيه أقرت أنها مبلغ متبقي من عملية النصب على الفتاه.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان حتى في البحر السرقه

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