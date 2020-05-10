فتاة تقع ضحية لدجال بعد تأخرها في سن الزواج

القاهرة (صدى):
في جريمة غريبة ، وقعت فتاة مصرية ضحية نصب لدجال يدعي العلاج الروحاني تمكن من الإستيلاء على 400 ألف جنيه منها على فترات .
وفي التفاصيل ، فقد كشفت الفتاة أنها تعرفت على بائعة خضار والتي أوهمتها بأنها تأخرت في الزواج بسبب سحر ويمكن التخلص منع بعد اللجوء لهذا المعالج المزعوم .
وبالفعل تعاملت الفتاة مع المعالج " عامل بمزرعة دواجن " والذي نصب شباكه عليها ببعض الكلمات والسٍبح والبخور وغيرها من الأدوات .
وتمكنت الشرطة من التوصل للمجرم كما تم القبض على بائعة الخضار الذي عُثر بحوزتها على مبلغ 100 ألف جنيه أقرت أنها مبلغ متبقي من عملية النصب على الفتاه.