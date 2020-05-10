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بالفيديو..رد مقتضب من المديفر بعد تصريحات سامي الجابر عن جازان والأحساء

Time منذ ساعتين
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بالفيديو..رد مقتضب من المديفر بعد تصريحات سامي الجابر عن جازان والأحساء

جازان (صدى):
حرص الإعلامي عبدالله المديفر، على تخصيص بداية حلقة برنامج " الليوان " للتعليق على الجدل المثار بخصوص تصريحات رئيس الهلال السابق سامي الجابر عن جازان والأحساء.

وقال المديفر في رد مقتضب: " أعيش في وطن عظيم، وأريد أن أتحدث عن جزء من جمال بلدي الأحساء وجازان " .

وتابع: " الأحساء وجازان لهما تاريخ وحضارة تضربان في أعماق الزمن، أغنياءهم كرماء، وفقراءهم شهماء، وإذا أردت أن تعرف جمال الإنسان كإنسان اتجه اليهما، إذا أردت أن تتعلم الشعر والأدب والثقافة اتجه لجازان والأحساء " .

وكان الجابر الجابر، قد أثار جدلَا واسعًا بعد وصفه مدينتي جازان والأحساء بالأكثر فقرا، وأشار إلى أنهما غنيتان بالمواهب الكروية ولكن لا يوجد من يكتشفها ويرعاها وينميها.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون
أبو كنان
وجهة نظر مع كامل احترامنا: لاعب ضعيف فنيا نكب الاتحاد في مباراة الهلال في الدقيقة الأخيرة تسبب في ركلة جزاء ضيعت نقطة من فم الأسد...آداؤه بشكل عام ضعيف ولا يشفع له البقاء في الاتحاد
احمد
هيونداي اول كانت كويسة بسبب سعرها.ذحين صارت مثل التويوتا ارتفاع السعر بدون جودة.عندي النترا كل مرة اغير كمبرويسر يرجع يخرب وذحين لها شهر بدون مكيف وهي ماكلملت5سنوات! سيارات بالاسم بس ومن غير جودة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيهم .. آمين ..
ابو محمد 😎
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ..

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