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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولا ً لأمطار رعدية على مناطق(جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الرياض ، القصيم ، والشرقية) فيما تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط لموج.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون
أبو كنان
وجهة نظر مع كامل احترامنا: لاعب ضعيف فنيا نكب الاتحاد في مباراة الهلال في الدقيقة الأخيرة تسبب في ركلة جزاء ضيعت نقطة من فم الأسد...آداؤه بشكل عام ضعيف ولا يشفع له البقاء في الاتحاد
احمد
هيونداي اول كانت كويسة بسبب سعرها.ذحين صارت مثل التويوتا ارتفاع السعر بدون جودة.عندي النترا كل مرة اغير كمبرويسر يرجع يخرب وذحين لها شهر بدون مكيف وهي ماكلملت5سنوات! سيارات بالاسم بس ومن غير جودة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيهم .. آمين ..
ابو محمد 😎
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ..

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