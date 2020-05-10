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تحذير لـ 4 فئات من ارتداء الكمامة القماش

Time منذ 7 ساعات
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تحذير لـ 4 فئات من ارتداء الكمامة القماش

واشنطن (صدى):
أكد المركز الأمريكي لمكافحة الأوبئة والوقاية منها، على أهمية استخدام الكمامات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وأن استخدامها يقلل انتشار المرض.

وأوضح المركز أن استخدام الكمامات المصنوعة من القماش تساعد على إبطاء انتشار الفيروس، وبخاصة في الأماكن العامة التي يصعب فيها الحفاظ على التدابير الاحترازية.

وحذر المركز من استخدام 4 فئات للكمامة القماش، وهم: الأطفال تحت سن الثانية أو أي شخص يعاني صعوبة في التنفس، أو فاقد للوعي، أو عاجز أو غير قادر على إزالة الكمامة دون مساعدة.

يذكر أن مركز السيطرة على الأمراض في بريطانيا أكد على أن أي غطاء، حتى لو كان قطعة قماش، يبقى أفضل من لا شيء.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لكن يا كذابين الاتصال من الواتس ما يوصل زي الايموا. والى بس عندنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان حتى في البحر السرقه

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