عراقيون يحرقون مقرات أحزاب سياسية ويطالبون بانتخابات مبكرة

بغداد (صدى):
أحرق متظاهرون عراقيون، فجر اليوم الأحد، عددًا من مقرات الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة.
وطالب المتظاهرون بالإسراع بالمصادقة على قانون الانتخابات، وتحديد موعد الانتخابات المبكرة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين وإقالة المحافظين.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد في وقت سابق أن من أولويات الحكومة الحالية تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، تقديم الدعم اللوجستي وتوفير جميع الإمكانات المتاحة للمفوضية العليا للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها.