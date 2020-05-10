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عراقيون يحرقون مقرات أحزاب سياسية ويطالبون بانتخابات مبكرة

Time منذ 4 ساعات
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عراقيون يحرقون مقرات أحزاب سياسية ويطالبون بانتخابات مبكرة

بغداد (صدى):
أحرق متظاهرون عراقيون، فجر اليوم الأحد، عددًا من مقرات الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة.

وطالب المتظاهرون بالإسراع بالمصادقة على قانون الانتخابات، وتحديد موعد الانتخابات المبكرة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين وإقالة المحافظين.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد في وقت سابق أن من أولويات الحكومة الحالية تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، تقديم الدعم اللوجستي وتوفير جميع الإمكانات المتاحة للمفوضية العليا للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون
أبو كنان
وجهة نظر مع كامل احترامنا: لاعب ضعيف فنيا نكب الاتحاد في مباراة الهلال في الدقيقة الأخيرة تسبب في ركلة جزاء ضيعت نقطة من فم الأسد...آداؤه بشكل عام ضعيف ولا يشفع له البقاء في الاتحاد
احمد
هيونداي اول كانت كويسة بسبب سعرها.ذحين صارت مثل التويوتا ارتفاع السعر بدون جودة.عندي النترا كل مرة اغير كمبرويسر يرجع يخرب وذحين لها شهر بدون مكيف وهي ماكلملت5سنوات! سيارات بالاسم بس ومن غير جودة
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيهم .. آمين ..
ابو محمد 😎
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ..

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