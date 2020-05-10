نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..صاعقة رعدية تقتل قطيعًا من الإبل بعفيف

Time منذ 52 دقيقة
Views 1910
Comment 2
بالفيديو..صاعقة رعدية تقتل قطيعًا من الإبل بعفيف

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول، نفوق قطيع من الإبل في غرب عفيف، إثر صاعقة رعدية تعرضت لها حظيرتها.

وكانت مناطق متفرقة من محافظاتي عفيف، ومهد الذهب، قد شهدت هطولا للأمطار، مساء أمس.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

راس برونو
اذا ودك تهضم مضبوط ادخل اليوتيوب واكتب راس برونو وتابع المقطع صدقني تقوم تذارق من فوق ومن تحت هههههه
زعيم اااسيا
شيء طبيعي رغم عمر سومه افضل من عمر خريبين فنيآ حقق خريبين افضل لاعب في اسيااا وسومه لو انه فالهلال كأن استحق مثل خريبين ولكن مشكله الاهلي والنصر يتظاهرون ان انديتهم كبيره وهم صفر اسيويا ويشتركون في صياح وبكايات وان الهلال مدعوم بالالجان ولكن يفضحهم تاريخ وبطولات الهلال الخارجيه هل استحقها الهلال بدفع رباعي او اخذها بواسطة الشم لابد الجماهير تتثقف وتتعلم من الهلال وجمهوره الفخم ولك ان تتخيل بنت الشلهوب فرحة ببطولة اسياااا وغيرهم توارث من اجدادهم الابكايات وصبااااح
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم ذا اامقطع شفته أكثر من مره هنا في صدى وفي اليوتيوب فنان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم ذا اامقطع شفته أكثر من مره هنا في صدى وفي اليوتيوب فنان
ماجد حسين
هونداي بيك اب ستكتسح وبقوة

أخر الأخبار

بالفيديو..السومة يعتذر بعد تصريح: " لو لعبت في الهلال سأحقق معهم آسيا "
بالفيديو..السومة يعتذر بعد تصريح: " لو لعبت في الهلال سأحقق معهم آسيا "
Time منذ 28 دقيقة Views 1615
صَمّامُ الأمان
صَمّامُ الأمان
Time منذ 46 دقيقة Views 359
بالفيديو..صاعقة رعدية تقتل قطيعًا من الإبل بعفيف
بالفيديو..صاعقة رعدية تقتل قطيعًا من الإبل بعفيف
Time منذ 52 دقيقة Views 1910
نسور تسرق ضحية من فهد وأسد يأتي ويسرقها منها
نسور تسرق ضحية من فهد وأسد يأتي ويسرقها منها
Time منذ 53 دقيقة Views 750
عادل الملحم : سامي الجابر في الهلال هو رقم 4
عادل الملحم : سامي الجابر في الهلال هو رقم 4
Time منذ 56 دقيقة Views 743
عبدالعزيز المريسل : سامي الجابر خانه التعبير في مقابلته
عبدالعزيز المريسل : سامي الجابر خانه التعبير في مقابلته
Time منذ ساعة Views 294
بالفيديو..مقيم سوداني يسيء للمملكة والمواطنين بعبارات بذيئة
بالفيديو..مقيم سوداني يسيء للمملكة والمواطنين بعبارات بذيئة
Time منذ ساعة Views 5648
" أميرة سعيد عبيد " تحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف من جامعة الملك خالد
" أميرة سعيد عبيد " تحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف من جامعة الملك خالد
Time منذ ساعة Views 1544
الإطاحة بمواطنين في العقد الخامس بحوزتهما مخدرات بالقصيم
الإطاحة بمواطنين في العقد الخامس بحوزتهما مخدرات بالقصيم
Time منذ ساعة Views 2082
بالفيديو..الشرطة التركية تطلق النار على الأطفال بحجة خرق حظر التجول
بالفيديو..الشرطة التركية تطلق النار على الأطفال بحجة خرق حظر التجول
Time منذ ساعة Views 1889