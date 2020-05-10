بالفيديو..صاعقة رعدية تقتل قطيعًا من الإبل بعفيف

الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، نفوق قطيع من الإبل في غرب عفيف، إثر صاعقة رعدية تعرضت لها حظيرتها.

وكانت مناطق متفرقة من محافظاتي عفيف، ومهد الذهب، قد شهدت هطولا للأمطار، مساء أمس.

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