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بالفيديو..مقيم سوداني يسيء للمملكة والمواطنين بعبارات بذيئة
منذ ساعة
5644
11
الرياض (صدى):
وثق شاب سوداني مقيم بالمملكة، مقطع فيديو، أساء من خلاله للمملكة والشعب السعودي.
وتحدث المقيم بعبارات بذيئة وغير لائقة، بحق المواطنين، وسط مطالبات بمحاسبته.
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أحدث التعليقات
راس برونو
اذا ودك تهضم مضبوط ادخل اليوتيوب واكتب راس برونو وتابع المقطع صدقني تقوم تذارق من فوق ومن تحت هههههه
زعيم اااسيا
شيء طبيعي رغم عمر سومه افضل من عمر خريبين فنيآ حقق خريبين افضل لاعب في اسيااا وسومه لو انه فالهلال كأن استحق مثل خريبين ولكن مشكله الاهلي والنصر يتظاهرون ان انديتهم كبيره وهم صفر اسيويا ويشتركون في صياح وبكايات وان الهلال مدعوم بالالجان ولكن يفضحهم تاريخ وبطولات الهلال الخارجيه هل استحقها الهلال بدفع رباعي او اخذها بواسطة الشم لابد الجماهير تتثقف وتتعلم من الهلال وجمهوره الفخم ولك ان تتخيل بنت الشلهوب فرحة ببطولة اسياااا وغيرهم توارث من اجدادهم الابكايات وصبااااح
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم ذا اامقطع شفته أكثر من مره هنا في صدى وفي اليوتيوب فنان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم ذا اامقطع شفته أكثر من مره هنا في صدى وفي اليوتيوب فنان
ماجد حسين
هونداي بيك اب ستكتسح وبقوة
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