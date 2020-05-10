بالفيديو..مقيم سوداني يسيء للمملكة والمواطنين بعبارات بذيئة

الرياض (صدى):

وثق شاب سوداني مقيم بالمملكة، مقطع فيديو، أساء من خلاله للمملكة والشعب السعودي.

وتحدث المقيم بعبارات بذيئة وغير لائقة، بحق المواطنين، وسط مطالبات بمحاسبته.