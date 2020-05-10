أرامكو تفاجئ الأسواق برفع أسعار يونيو لجميع وجهات التصدير

علي القحطاني (صدى):
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن رفع أسعار براميل نفطها الخام لشهر يونيو، حيث أصدر عملاق الطاقة في العالم أسعار البيع الرسمية ليونيو مرتفعة لجميع وجهات التصدير الأربعة الرئيسة ولجميع الدرجات تقريبًا.
ويأتي ذلك بما يسمى بحرب الأسعار التي استمرت شهرين والتي دفعت هوامش عديد المنتجين إلى ما يقرب من الصفر ، بحسب الرياض .
وسجلت أكبر الزيادات لأسعار البيع لكافة درجات الخام السعودي للبحر المتوسط مقابل برنت حيث ارتفع الخام العربي الخفيف +6.80 دولار للبرميل، والخفيف جداً +6.90 دولار للبرميل، والمتوسط +7.50 دولار للبرميل والثقيل +7.20 دولار للبرميل.
تليها في الزيادة أسواق شمال غرب أوروبا حيث ارتفع الخفيف +6.55 دولار للبرميل، والخفيف جداً +5.80 دولار، والمتوسط +6.40 دولار، والثقيل +6.60 دولار للبرميل، مقابل برنت.
في حين أتت زيادات أسعار الخام للولايات المتحدة للخفيف +1.50 دولار، والخفيف جداَ+1.00 دولار، والمتوسط +1.60 دولار، والثقيل +1.80 دولار للبرميل. فيما بلغت زيادات الشرق الأقصى +1.40 دولار للبرميل للخفيف، والخفيف جداً +0.90 دولار، والمتوسط +1.70 دولار، والثقيل +1.70 دولار للبرميل.