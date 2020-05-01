نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

" موديز " تخفض النظرة المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى سلبية

Time منذ ساعة
Views 2282
" موديز " تخفض النظرة المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى سلبية

الرياض (صدى):
أكدت وكالة التصنيف  الائتماني"موديز" اليوم الجمعة تصنيف المملكة العربية السعودية عند (A1)، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ويعزى سبب تعديل الرؤية المستقبليه إلى سلبيه للمخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذبات سعر النفط الناتجة عن كورونا ومن عديم اليقين الناتج عن تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.

وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني بأن تصنيف المملكة مدعوم أيضًا بسياسة نقدية فعّالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي. وإشارات لتحسين فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل، مشيرةً إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن النفط من الممكن أن تسهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط.

وعلى صعيد المالية العامة، رفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من 8.7% إلى 12% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدّرت الوكالة أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الى 38% للعام 2020م و حتى 45% على المدى المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.

يذكر أن وكالة "فيتش" كانت قد أعلنت تصنيفها للمملكة الأسبوع الماضي والذي أكدت من خلاله التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند " A " مع نظرة مستقبلية مستقرة، ، وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهده العالم حالياً.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مع المرزوق🔬
اعتقد لن تفتح إلى بعد الحج..طالما كارونا في إرتفاع..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ارحب✋😊😂موتوه قبل موته😊😂
يزن الصالح
من حقه أن يبحث عن دعم سياسي ضد خصمه السياسي عملية سياسية صرفه في عالم السياسة : اللي تكسب به العب به يبحث
عابر سبيل
رعاية الشباب السعودي فيه ١٢٢ نادي سعودي ياصحيفه صدى هل صحيفتكم مندى هلالي ام صحيفه تهميش واجحاف الأندية السعودية الاخري .. شوفوا قسم الرياضة تمجيد وإيجاد الحلول لتحوير ماهو ضد الهلال واستخفاف وانتقاص للاندية السعودية الاخري فهمونا سياستكم بالصحيفه من ناحية الرياضة للأسف ان الصحيفه تحت غطا بأنها صحيفه محلية عالمية إقتصادية تهم المواطن
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله على السلامة

أخر الأخبار

الهلال يؤجل حسم مصير الشلهوب وإدواردو
الهلال يؤجل حسم مصير الشلهوب وإدواردو
Time منذ 3 دقائق Views 1090
" كورونا لم يعيقهم " تجار مخدرات يوصلون السموم " دليفري "
" كورونا لم يعيقهم " تجار مخدرات يوصلون السموم " دليفري "
Time منذ 20 دقيقة Views 254
القبض على 6 مواطنين تورطوا في مشاجرة جماعية بمكة المكرمة
القبض على 6 مواطنين تورطوا في مشاجرة جماعية بمكة المكرمة
Time منذ 30 دقيقة Views 1561
القبض على مواطن روج شائعة فتح المسجد الحرام للمصلين
القبض على مواطن روج شائعة فتح المسجد الحرام للمصلين
Time منذ 53 دقيقة Views 3063
توضيح من " الأحوال المدنية " بشأن خدمة تسجيل المواليد إلكترونياً
توضيح من " الأحوال المدنية " بشأن خدمة تسجيل المواليد إلكترونياً
Time منذ ساعة Views 1710
بالفيديو..المشرد " عمر عبدالعزيز " يفضح نفسه ويعترف بتمويل قطر وتركيا له
بالفيديو..المشرد " عمر عبدالعزيز " يفضح نفسه ويعترف بتمويل قطر وتركيا له
Time منذ ساعة Views 5168
يارا الشهري : الحسد وسط الممثلات موجود بشكل فظيع
يارا الشهري : الحسد وسط الممثلات موجود بشكل فظيع
Time منذ ساعة Views 887
ردة فعل حارس الهلال السابق محمد الدعيع بعد لقاء محمد عبده
ردة فعل حارس الهلال السابق محمد الدعيع بعد لقاء محمد عبده
Time منذ ساعة Views 546
وزير الصحة يستقبل رسالة على " جواله " من مواطن ويتفاعل معها فورًا
وزير الصحة يستقبل رسالة على " جواله " من مواطن ويتفاعل معها فورًا
Time منذ ساعة Views 3628
شاهد قبور جماعية لدفن ضحايا كورونا في البرازيل
شاهد قبور جماعية لدفن ضحايا كورونا في البرازيل
Time منذ ساعة Views 474