نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

متحدث النصر يكشف عن مقترح جديد بشأن استئناف الدوري  

Time منذ 3 ساعات
Views 2813
Comment 3
متحدث النصر يكشف عن مقترح جديد بشأن استئناف الدوري  

نواف السالم (صدى):
أزاح سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، النقاب عن مقترح جديد للاتحاد كرة القدم، بشأن عودة مباريات الدوري من جديد بعد إيقافه بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال الصرامي عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: " ‏‎اقتراح إذا كان اتحاد الكرة عازماً على استكمال الدوري، فإن أمامه هذا الاقتراح بتقسيم فرق الدوري لمجموعتين يكون النصر والهلال على رأس كل مجموعة ‎".

ولفت الصرامي: " يلعب الأول والثاني دور نصف النهائي ثم النهائي للفرق الفائزة خلال شهر سبتمبر وأكتوبر، ثم ينطلق الدوري الجديد في شهر نوفمبر ".

وكان الصرامي تبنى مقترحا بعودة البطولة بنظام المربع الذهبي، وهو ما كان معمولاً به قبل نظام دوري المحترفين في حلته الجديدة، لكن مقترحه لم يتم الالتفات له من الأساس.

يذكر أن وزارة الرياضة اتخذت قرارًا بتجميد كافة الأنشطة الرياضية في المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مع المرزوق🔬
اعتقد لن تفتح إلى بعد الحج..طالما كارونا في إرتفاع..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ارحب✋😊😂موتوه قبل موته😊😂
يزن الصالح
من حقه أن يبحث عن دعم سياسي ضد خصمه السياسي عملية سياسية صرفه في عالم السياسة : اللي تكسب به العب به يبحث
عابر سبيل
رعاية الشباب السعودي فيه ١٢٢ نادي سعودي ياصحيفه صدى هل صحيفتكم مندى هلالي ام صحيفه تهميش واجحاف الأندية السعودية الاخري .. شوفوا قسم الرياضة تمجيد وإيجاد الحلول لتحوير ماهو ضد الهلال واستخفاف وانتقاص للاندية السعودية الاخري فهمونا سياستكم بالصحيفه من ناحية الرياضة للأسف ان الصحيفه تحت غطا بأنها صحيفه محلية عالمية إقتصادية تهم المواطن
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله على السلامة

أخر الأخبار

الهلال يؤجل حسم مصير الشلهوب وإدواردو
الهلال يؤجل حسم مصير الشلهوب وإدواردو
Time منذ 3 دقائق Views 1062
" كورونا لم يعيقهم " تجار مخدرات يوصلون السموم " دليفري "
" كورونا لم يعيقهم " تجار مخدرات يوصلون السموم " دليفري "
Time منذ 19 دقيقة Views 243
القبض على 6 مواطنين تورطوا في مشاجرة جماعية بمكة المكرمة
القبض على 6 مواطنين تورطوا في مشاجرة جماعية بمكة المكرمة
Time منذ 29 دقيقة Views 1557
القبض على مواطن روج شائعة فتح المسجد الحرام للمصلين
القبض على مواطن روج شائعة فتح المسجد الحرام للمصلين
Time منذ 52 دقيقة Views 3043
توضيح من " الأحوال المدنية " بشأن خدمة تسجيل المواليد إلكترونياً
توضيح من " الأحوال المدنية " بشأن خدمة تسجيل المواليد إلكترونياً
Time منذ ساعة Views 1708
بالفيديو..المشرد " عمر عبدالعزيز " يفضح نفسه ويعترف بتمويل قطر وتركيا له
بالفيديو..المشرد " عمر عبدالعزيز " يفضح نفسه ويعترف بتمويل قطر وتركيا له
Time منذ ساعة Views 5139
يارا الشهري : الحسد وسط الممثلات موجود بشكل فظيع
يارا الشهري : الحسد وسط الممثلات موجود بشكل فظيع
Time منذ ساعة Views 868
ردة فعل حارس الهلال السابق محمد الدعيع بعد لقاء محمد عبده
ردة فعل حارس الهلال السابق محمد الدعيع بعد لقاء محمد عبده
Time منذ ساعة Views 543
وزير الصحة يستقبل رسالة على " جواله " من مواطن ويتفاعل معها فورًا
وزير الصحة يستقبل رسالة على " جواله " من مواطن ويتفاعل معها فورًا
Time منذ ساعة Views 3612
شاهد قبور جماعية لدفن ضحايا كورونا في البرازيل
شاهد قبور جماعية لدفن ضحايا كورونا في البرازيل
Time منذ ساعة Views 467