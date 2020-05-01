متحدث النصر يكشف عن مقترح جديد بشأن استئناف الدوري  

نواف السالم (صدى):

أزاح سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، النقاب عن مقترح جديد للاتحاد كرة القدم، بشأن عودة مباريات الدوري من جديد بعد إيقافه بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال الصرامي عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: " ‏‎اقتراح إذا كان اتحاد الكرة عازماً على استكمال الدوري، فإن أمامه هذا الاقتراح بتقسيم فرق الدوري لمجموعتين يكون النصر والهلال على رأس كل مجموعة ‎".

ولفت الصرامي: " يلعب الأول والثاني دور نصف النهائي ثم النهائي للفرق الفائزة خلال شهر سبتمبر وأكتوبر، ثم ينطلق الدوري الجديد في شهر نوفمبر ".

وكان الصرامي تبنى مقترحا بعودة البطولة بنظام المربع الذهبي، وهو ما كان معمولاً به قبل نظام دوري المحترفين في حلته الجديدة، لكن مقترحه لم يتم الالتفات له من الأساس.

يذكر أن وزارة الرياضة اتخذت قرارًا بتجميد كافة الأنشطة الرياضية في المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.