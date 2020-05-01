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الأعداد السابقة للصحيفة

الكشف عن عدد الإصابات في انهيار مستشفى كورونا بقطر

Time منذ 23 دقيقة
Views 1396
الكشف عن عدد الإصابات في انهيار مستشفى كورونا بقطر

ماجد القزيز (صدى):
كشفت قطر عن إصابة 23 عاملًا، إثر انهيار مستشفى ميداني في قطر مخصص لمرضى فيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.

ولم تكشف وسائل الإعلام المحلية عن حالات وفاة حتى الأن، في الوقت الذي تدور فيه شبهات فساد وراء الحادثة، وسط مطالب بفتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن الواقعة التي خلفت خسائر مبالغ مالية كبيرة، وتعطيل مرفق صحي في وقت يواجه فيه البلد الخليجي الصغير تحديات للسيطرة على وباء كورونا.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الجرحى كانوا من العاملين في المستشفى، أثناء عملية نقل المرضى في المنشأة التي تقع على بعد 20 كيلومترًا جنوب غرب وسط الدوحة، وفق ما نقلته الصحيفة عن وزارة الصحة.

وأعلنت قطر التي يوجد فيها مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين يعملون في مشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم 2022، عن 12 حالة وفاة و14.096 إصابة بفيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الاجواد والى الاجاويد الله يشفيهم
مع المرزوق🔬
كانت قطر تجني الخيرات من العلاقة مع السعودية التي كانت تزود قطر بالمنتوجات الغذائية والدوائية والصناعية. بأسعار رخيصة غير مكلفة للمواطن القطري لكن الشيطان فضل التخريب عبر قناة الجزيرة 27 سنة منذ تأسيس قناة الجزيرة..وهي تسعى لإثارة الشارع السعودي على حكومته. لكن كان الضحية شخين الآن يعيشون عيشة المشردين في لندن وضع محزن وبائس..السجن في السعودية أفضل من حياة التشرد في شوارع لندن.
واحد
كل يوم اكثر من الف حالة وفي مكة تتعدى الثلاثمئة حالة يوميا !! الوضع مستحيل
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيه

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