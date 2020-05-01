الكشف عن عدد الإصابات في انهيار مستشفى كورونا بقطر

ماجد القزيز (صدى):

كشفت قطر عن إصابة 23 عاملًا، إثر انهيار مستشفى ميداني في قطر مخصص لمرضى فيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.

ولم تكشف وسائل الإعلام المحلية عن حالات وفاة حتى الأن، في الوقت الذي تدور فيه شبهات فساد وراء الحادثة، وسط مطالب بفتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن الواقعة التي خلفت خسائر مبالغ مالية كبيرة، وتعطيل مرفق صحي في وقت يواجه فيه البلد الخليجي الصغير تحديات للسيطرة على وباء كورونا.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الجرحى كانوا من العاملين في المستشفى، أثناء عملية نقل المرضى في المنشأة التي تقع على بعد 20 كيلومترًا جنوب غرب وسط الدوحة، وفق ما نقلته الصحيفة عن وزارة الصحة.

وأعلنت قطر التي يوجد فيها مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين يعملون في مشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم 2022، عن 12 حالة وفاة و14.096 إصابة بفيروس كورونا.

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