كندا تدخل مرحلة الركود الاقتصادي بسبب كورونا

وكالات (صدى):

كشف معهد "سي دي هاو" الكندي، اليوم الجمعة، عن أن كندا دخلت مرحلة ركود بسبب المشاكل الاقتصادية الذي تسببت به جائحة "كوفيد - 19".

وأفاد التقرير الذي أصدره اليوم مجلس دورة الأعمال التابع للمعهد أن الاقتصاد الكندي بلغ ذروته في فبراير الماضي قبل اتخاذ السلطات التدابير الهادفة؛ للحد من انتشار الجائحة والتي وضعت الاقتصاد في حالة جمود.

ويأتي صدور التقرير في وقت بدأت بعض المقاطعات الكندية إعادة فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي أو الإعلان عن إعادة فتحها بهذا الشكل.

وذكر البيان الصادر من المعهد أن "أعضاء المجلس متفقون على أنه إذا ما طبقت المنهجية المعتمدة من قبله على البيانات الأولية المتوفرة، تكون كندا قد دخلت حالة ركود اقتصادي في الربع الأول من عام 2020".

ويعرف المعهد الركود الإقتصادي بأنه تراجع واضح ومتواصل وواسع الانتشار في النشاط الاقتصادي الكلي.

وأظهرت بيانات العمل لشهر مارس خسارة كندا أكثر من مليون وظيفة، فيما تفيد بيانات أولية لوكالة الإحصاء الكندية أن إجمالي الناتج المحلي في كندا سجل تراجعا بنسبة 9% في نفس الشهر.

وأضاف البيان، أن أعضاء المجلس اتفقوا على أن "حجم الإنكماش يجعل من المستبعَد جدا أن تلغي أية تعديلات مستقبلية الاستنتاج بحصول تراجع أساسي في النشاط الاقتصادي في الربع الأول من العام."