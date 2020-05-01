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الأعداد السابقة للصحيفة

حقيقة إصابة طبيب بكورونا بعد مخالطته وزير الصحة الكويتي

Time منذ ساعة
Views 1832
حقيقة إصابة طبيب بكورونا بعد مخالطته وزير الصحة الكويتي

خالد الظفيري (صدى):
ترددت أنباء عن إصابة طبيب كويتي بفيروس كورونا خلال عمله في مطار الكويت، وتبين أنّ هذا الطبيب خالط وزير الصحة باسل الصباح مؤخراً .

واتضح أن الصور المتداولة لأحد أعضاء الهيئة الطبية الذي أصيب بالفيروس قديمة، ومرّ عليها وقت طويل يتعدى فترة العدوى.

ورصدت صورة للطبيب برفقة وزير الصحة، دون أن يتضح تاريخ الصورة بدقة، قبل أن يتم نفي هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، والتأكيد بأن الصورة قديمة.

ومن جهته، أكد الدكتور المصاب، مهلهل العصيمي، بتغريدة عبر حسابه في " تويتر " إصابته بالفيروس، وبأنه عزل نفسه عن عمله وعن الجميع منذ أسبوع.

وكان وزير الصحة، الدكتور باسل، بعد إصابته في مطار الكويت الدولي، أثناء جولته لمراقبة سير عمل الكوادر الطبية هناك، التي تعمل على فحص المواطنين العائدين إلى البلاد، عبر عملية الإجلاء الكبرى التي بدأتها الكويت منذ أسابيع.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الاجواد والى الاجاويد الله يشفيهم
مع المرزوق🔬
كانت قطر تجني الخيرات من العلاقة مع السعودية التي كانت تزود قطر بالمنتوجات الغذائية والدوائية والصناعية. بأسعار رخيصة غير مكلفة للمواطن القطري لكن الشيطان فضل التخريب عبر قناة الجزيرة 27 سنة منذ تأسيس قناة الجزيرة..وهي تسعى لإثارة الشارع السعودي على حكومته. لكن كان الضحية شخين الآن يعيشون عيشة المشردين في لندن وضع محزن وبائس..السجن في السعودية أفضل من حياة التشرد في شوارع لندن.
واحد
كل يوم اكثر من الف حالة وفي مكة تتعدى الثلاثمئة حالة يوميا !! الوضع مستحيل
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيه

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