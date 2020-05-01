حقيقة إصابة طبيب بكورونا بعد مخالطته وزير الصحة الكويتي

خالد الظفيري (صدى):

ترددت أنباء عن إصابة طبيب كويتي بفيروس كورونا خلال عمله في مطار الكويت، وتبين أنّ هذا الطبيب خالط وزير الصحة باسل الصباح مؤخراً .

واتضح أن الصور المتداولة لأحد أعضاء الهيئة الطبية الذي أصيب بالفيروس قديمة، ومرّ عليها وقت طويل يتعدى فترة العدوى.

ورصدت صورة للطبيب برفقة وزير الصحة، دون أن يتضح تاريخ الصورة بدقة، قبل أن يتم نفي هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، والتأكيد بأن الصورة قديمة.

ومن جهته، أكد الدكتور المصاب، مهلهل العصيمي، بتغريدة عبر حسابه في " تويتر " إصابته بالفيروس، وبأنه عزل نفسه عن عمله وعن الجميع منذ أسبوع.

وكان وزير الصحة، الدكتور باسل، بعد إصابته في مطار الكويت الدولي، أثناء جولته لمراقبة سير عمل الكوادر الطبية هناك، التي تعمل على فحص المواطنين العائدين إلى البلاد، عبر عملية الإجلاء الكبرى التي بدأتها الكويت منذ أسابيع.