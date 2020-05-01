"هرفي" تعلق على إصابة عدد من موظفيها بالكورونا في مختبر الرياض

عادل الحربي (صدى):

علقت شركة هرفي، اليوم الجمعة، على إصابة بعض موظفيها في مختبر الشركة بالرياض بفيروس كورونا الجديد.

وأكدت على أن إعلانها عن الإصابات يؤكد الالتزام بمبدأ الشفافية؛ حيث أعلنت أنه في يوم 4 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 ، أنه تم رصد عدد من الاتصالات والحالات المشبوهة لعدد من موظفوها في مختبرها الواقع في حي المروج بالرياض ، وأغلقوا المصنع على الفور كإجراء احترازي. للتطهير والتعقيم.

وأوضحت أنها عزلت جميع العاملين في المصنع بشكل احترازي ، وأن السلطات الحكومية بدأت عملها ، وسيتم افتتاح المصنع فور الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات الموصى بها من الجهات الحكومية ذات الصلة.

ولفتت إلى أن إسكان العمال في المعمل المذكور أعلاه مستقل تمامًا عن باقي مواقع إسكان الموظفين من القطاعات الأخرى للشركة .