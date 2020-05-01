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الأعداد السابقة للصحيفة

"هرفي" تعلق على إصابة عدد من موظفيها بالكورونا في مختبر الرياض

Time منذ ساعتين
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"هرفي" تعلق على إصابة عدد من موظفيها بالكورونا في مختبر الرياض

عادل الحربي (صدى):
علقت شركة هرفي، اليوم الجمعة، على إصابة بعض موظفيها في مختبر الشركة بالرياض بفيروس كورونا الجديد.

وأكدت على أن إعلانها عن الإصابات يؤكد الالتزام بمبدأ الشفافية؛ حيث أعلنت أنه في يوم 4 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 ، أنه تم رصد عدد من الاتصالات والحالات المشبوهة لعدد من موظفوها في مختبرها الواقع في حي المروج بالرياض ، وأغلقوا المصنع على الفور كإجراء احترازي. للتطهير والتعقيم.

وأوضحت أنها عزلت جميع العاملين في المصنع بشكل احترازي ، وأن السلطات الحكومية بدأت عملها ، وسيتم افتتاح المصنع فور الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات الموصى بها من الجهات الحكومية ذات الصلة.

ولفتت إلى أن إسكان العمال في المعمل المذكور أعلاه مستقل تمامًا عن باقي مواقع إسكان الموظفين من القطاعات الأخرى للشركة .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الاجواد والى الاجاويد الله يشفيهم
مع المرزوق🔬
كانت قطر تجني الخيرات من العلاقة مع السعودية التي كانت تزود قطر بالمنتوجات الغذائية والدوائية والصناعية. بأسعار رخيصة غير مكلفة للمواطن القطري لكن الشيطان فضل التخريب عبر قناة الجزيرة 27 سنة منذ تأسيس قناة الجزيرة..وهي تسعى لإثارة الشارع السعودي على حكومته. لكن كان الضحية شخين الآن يعيشون عيشة المشردين في لندن وضع محزن وبائس..السجن في السعودية أفضل من حياة التشرد في شوارع لندن.
واحد
كل يوم اكثر من الف حالة وفي مكة تتعدى الثلاثمئة حالة يوميا !! الوضع مستحيل
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيه

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