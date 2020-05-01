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13 وظيفة شاغرة للسعوديين في منظمة الأغذية والزراعة

Time منذ ساعتين
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13 وظيفة شاغرة للسعوديين في منظمة الأغذية والزراعة

فاطمة المالكي (صدى):
قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إنه يتوفر ١٣ وظيفة مخصصة للسعوديين؛ لتعزيز قدرات الوزارة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (2020-2025م).

وبينت الوزارة ومنظمة الأغذية أن الوظائف الشاغرة هي المدير الوطني للمكون الفرعي الأول: خبير تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، والمدير الوطني للمكون الفرعي الثاني: خبير تطوير تربية النحل وإنتاج العسل، والمدير الوطني للمكون الفرعي الثالث: خبير تنمية زراعة وتجارة الورد، والمدير الوطني للمكون الفرعي الرابع: خبير تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه الاستوائية، والمدير الوطني للمكون الفرعي الخامس: خبير تعزيز قدرات صغار صيادي الأسماك، والمدير الوطني للمكون الفرعي السادس: خبير تطوير قطاع صغار رعاة الماشية، والمدير الوطني للمكون الفرعي السابع: خبير تطوير الزراعة البعلية للحبوب، والمدير الوطني للمكون الفرعي الثامن: خبير تعزيز القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية، والمدير الوطني للمكون الفرعي التاسع: خبير الإدارة المستدامة للمراعي والغابات والموارد الطبيعية، والخبير الوطني (خبير رصد تصحر الأراضي)، والخبير الوطني (خبير إدارة الغابات)، والخبير الوطني (خبير إدارة المراعي)، والخبير الوطني (خبير إدارة المتنزهات الوطنية).

يذكر أن الوظائف المعلن عنها مخصصة للكفاءات السعودية فقط وتستهدف استقطاب الخبراء الوطنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً وبرواتب مجزية.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الاجواد والى الاجاويد الله يشفيهم
مع المرزوق🔬
كانت قطر تجني الخيرات من العلاقة مع السعودية التي كانت تزود قطر بالمنتوجات الغذائية والدوائية والصناعية. بأسعار رخيصة غير مكلفة للمواطن القطري لكن الشيطان فضل التخريب عبر قناة الجزيرة 27 سنة منذ تأسيس قناة الجزيرة..وهي تسعى لإثارة الشارع السعودي على حكومته. لكن كان الضحية شخين الآن يعيشون عيشة المشردين في لندن وضع محزن وبائس..السجن في السعودية أفضل من حياة التشرد في شوارع لندن.
واحد
كل يوم اكثر من الف حالة وفي مكة تتعدى الثلاثمئة حالة يوميا !! الوضع مستحيل
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيه

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