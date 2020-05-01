تعرف على أفضل مياه لتبريد السيارات

علي القحطاني (صدى):

تتطلب السيارة أثناء عملية التشغيل إلى الكثير من السوائل ويحتاج المحرك السيارة إلى الماء ليساعده في عملية التبريد بسبب أن المحرك عبارة عن غرفة احتراق فهذا الاحتراق ينتج عنه حرارة عالية.

ويعد الماء هو الحل الامثل لتبريد المحرك ولذا يجب علينا الابتعاد عن مياة الحنفية العادية في عملية التبريد لأن هذه المياه تضر المحرك و تساعد علي صدأ الأجزاء الداخلية.

ومن أشهر أنواع مياه تبريد المحرك هي المياه الخضراء و المياه ذات اللون الأحمر وهما موصي بهم من قبل شركات تصنيع السيارات.

وتبين أن السائل الأحمر لا يحتوي علي مادة السيليكيات والتي يمكن أن تؤثر بشكل بسيط على أجزاء الردييتر الداخلية، حيث أن مدة استخدامه يمكن أن تصل حتى الـ 5 سنوات ويستخدم للمحركات الكبيرة 2000 سي سي فيما فوق ويتمتع بدرجة تبخر تصل إلى 120 درجة أو أكثر.

ويمكن للمياه الخضراء أن تستعمل لمدة سنتين في ريداتير السيارة، وتحتوي على مادة السيليكيات وبإمكانك أن تستخدمها إذا كان محرك سيارتك صغير ولا يولد قوة حصانية كبيرة و لا يحتوي هذا السائل على أملاح معدنية تضر بالسيارة و هو مخصص للحفاظ على محرك سيارتك و يمكن أن يستعمل لحوالى السنتين في ريداتير السيارة دون ان يفقد خصائصة و يحتوي على مادة السيليكيات و هو مخصص للمحركات الصغيرة 1600 سي سي فيما أقل.