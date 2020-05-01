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الأعداد السابقة للصحيفة

فهد الخضيري يُحذر من أدوية الكحة وينصح بتجنب الدقيق والملح والسكر

Time منذ 3 ساعات
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فهد الخضيري يُحذر من أدوية الكحة وينصح بتجنب الدقيق والملح والسكر

علي القحطاني (صدى):
حذر الدكتور فهد الخضيري، الباحث في المسرطنات، من أدوية الكحة "السعال" لأن معظمها مصنف من المهدئات الإدمانية القاتلة.

وروى "الخضيري" قصة شاب عمره ٣١ سنة وكان موظفاً ناجحاً وبراتب عالي، مضيفًا أنه بدأ بشرب أدوية الكحة المهّدئة لتنظيم النوم (من أجل أن ينام مبكرا ليصحوالوظيفته مبكراً)، والآن مفصول من وظيفته ومهدد بالجنون ويبحث عن علاج.

وأضاف: " مفاتيح الصحة تجنب (الدقيق الأبيض وتستبدله بالحبوب الكاملة مثل البر بنخالته، تجنب السكر الأبيض (وللضرورة ممكن قليل من العسل اودبس التمر)، اترك ملح الطعام واستبدله بالليمون في كل طعامك، والأملاح المفيدة موجود تلقائيا بالماء الغير مفلتر وبالأطعمة وهي تكفيك بلا إضافة ملح طعامNaCl " .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الاجواد والى الاجاويد الله يشفيهم
مع المرزوق🔬
كانت قطر تجني الخيرات من العلاقة مع السعودية التي كانت تزود قطر بالمنتوجات الغذائية والدوائية والصناعية. بأسعار رخيصة غير مكلفة للمواطن القطري لكن الشيطان فضل التخريب عبر قناة الجزيرة 27 سنة منذ تأسيس قناة الجزيرة..وهي تسعى لإثارة الشارع السعودي على حكومته. لكن كان الضحية شخين الآن يعيشون عيشة المشردين في لندن وضع محزن وبائس..السجن في السعودية أفضل من حياة التشرد في شوارع لندن.
واحد
كل يوم اكثر من الف حالة وفي مكة تتعدى الثلاثمئة حالة يوميا !! الوضع مستحيل
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيه

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