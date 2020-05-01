بالفيديو.. تهديد نائبان تونسيان بالاغتيال إثر انتقادهما الإخوان و "أردوغان"

وكالات (صدى):

أعلن نائبان في البرلمان التونسي، عن تلقيهما تهديدات بالقتل؛ إثر انتقادهما لجماعة الإخوان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد النائب عن حركة الشعب القومية في تونس هيكل المكي، أنه تعرّض لحملة تشويه وسلت إلى التهديد المباشر بالاغتيال، محملًا مسؤولية سلامته لزعيم تنظيم الإخوان في البلاد راشد الغنوشي.

جاء ذلك بعد مهاجمته تنظيم الإخوان والنظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان واتهمهما بالعمل على تقويض السلام والاستقرار في المنطقة.

وطالت ذات التهديدات النائب عن حركة "تحيا تونس" مبروك كورشيد، الذي صرّح بأنه تلقى وعيدا بالاغتيال من قبل أحد قياديي حركة النهضة الإخوانية في محافظة مدنين الجنوبية .

وكان كورشيد، قد أكد أن "أنقرة هي مصدر الخراب وتأزيم الأوضاع في ليبيا والشرق الأوسط"، مؤكداً أن الدور التركي لم يكن مساعدا لخلق السلام في المنطقة منذ 8 سنوات.