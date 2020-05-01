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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. تهديد نائبان تونسيان بالاغتيال إثر انتقادهما الإخوان و "أردوغان"

Time منذ 3 ساعات
Views 1889
بالفيديو.. تهديد نائبان تونسيان بالاغتيال إثر انتقادهما الإخوان و "أردوغان"

وكالات (صدى):
أعلن نائبان في البرلمان التونسي، عن تلقيهما تهديدات بالقتل؛ إثر انتقادهما لجماعة الإخوان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد النائب عن حركة الشعب القومية في تونس هيكل المكي، أنه تعرّض لحملة تشويه وسلت إلى التهديد المباشر بالاغتيال، محملًا مسؤولية سلامته لزعيم تنظيم الإخوان في البلاد راشد الغنوشي.

جاء ذلك بعد مهاجمته تنظيم الإخوان والنظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان واتهمهما بالعمل على تقويض السلام والاستقرار في المنطقة.

وطالت ذات التهديدات النائب عن حركة "تحيا تونس" مبروك كورشيد، الذي صرّح بأنه تلقى وعيدا بالاغتيال من قبل أحد قياديي حركة النهضة الإخوانية في محافظة مدنين الجنوبية .

وكان كورشيد، قد أكد أن "أنقرة هي مصدر الخراب وتأزيم الأوضاع في ليبيا والشرق الأوسط"، مؤكداً أن الدور التركي لم يكن مساعدا لخلق السلام في المنطقة منذ 8 سنوات.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الاجواد والى الاجاويد الله يشفيهم
مع المرزوق🔬
كانت قطر تجني الخيرات من العلاقة مع السعودية التي كانت تزود قطر بالمنتوجات الغذائية والدوائية والصناعية. بأسعار رخيصة غير مكلفة للمواطن القطري لكن الشيطان فضل التخريب عبر قناة الجزيرة 27 سنة منذ تأسيس قناة الجزيرة..وهي تسعى لإثارة الشارع السعودي على حكومته. لكن كان الضحية شخين الآن يعيشون عيشة المشردين في لندن وضع محزن وبائس..السجن في السعودية أفضل من حياة التشرد في شوارع لندن.
واحد
كل يوم اكثر من الف حالة وفي مكة تتعدى الثلاثمئة حالة يوميا !! الوضع مستحيل
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيه

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