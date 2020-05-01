رابطة دوري الدرجة الأول الإيطالي تعتزم مناقشة الحكومة حول استئناف النشاط

وكالات (صدى):

تعتزم رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الدخول في حوار مع الحكومة حول إمكانية استئناف النشاط.

وصرّح فينشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، بأنه يبدو من غير المرجح استئناف الموسم وسط خلاف بشأن القواعد الحكومية للعودة للتدريب، وأن بعض الأندية لا تريد استئناف الموسم.

وأوضحت رابطة الدوري، أن رئيسها باولو دال بينو أبلغ الأعضاء بأنه "على استعداد للدخول في حوار بناء ومتعاون مع الحكومة". وأضاف البيان أن موقف دال بينو يحظى "بدعم كامل من كافة الأندية".

يذكر أن الدوري الإيطالي كان قد توقف في التاسع من مارس الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، فيما سجلت إيطاليا 27967 حالة وفاة ، بينما بلغت الإصابات 205463 حالة.