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الأعداد السابقة للصحيفة

رابطة دوري الدرجة الأول الإيطالي تعتزم مناقشة الحكومة حول استئناف النشاط

Time منذ 4 ساعات
Views 1685
رابطة دوري الدرجة الأول الإيطالي تعتزم مناقشة الحكومة حول استئناف النشاط

وكالات (صدى):
تعتزم رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الدخول في حوار مع الحكومة حول إمكانية استئناف النشاط.

وصرّح فينشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، بأنه يبدو من غير المرجح استئناف الموسم وسط خلاف بشأن القواعد الحكومية للعودة للتدريب، وأن بعض الأندية لا تريد استئناف الموسم.

وأوضحت رابطة الدوري، أن رئيسها باولو دال بينو أبلغ الأعضاء بأنه "على استعداد للدخول في حوار بناء ومتعاون مع الحكومة". وأضاف البيان أن موقف دال بينو يحظى "بدعم كامل من كافة الأندية".

يذكر أن الدوري الإيطالي كان قد توقف في التاسع من مارس الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، فيما سجلت إيطاليا 27967 حالة وفاة ، بينما بلغت الإصابات 205463 حالة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الاجواد والى الاجاويد الله يشفيهم
مع المرزوق🔬
كانت قطر تجني الخيرات من العلاقة مع السعودية التي كانت تزود قطر بالمنتوجات الغذائية والدوائية والصناعية. بأسعار رخيصة غير مكلفة للمواطن القطري لكن الشيطان فضل التخريب عبر قناة الجزيرة 27 سنة منذ تأسيس قناة الجزيرة..وهي تسعى لإثارة الشارع السعودي على حكومته. لكن كان الضحية شخين الآن يعيشون عيشة المشردين في لندن وضع محزن وبائس..السجن في السعودية أفضل من حياة التشرد في شوارع لندن.
واحد
كل يوم اكثر من الف حالة وفي مكة تتعدى الثلاثمئة حالة يوميا !! الوضع مستحيل
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيه

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