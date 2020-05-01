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 ثغرة جديدة تسمح لأشخاص باستغلال بريدك الإلكتروني في إنستجرام

Time منذ يومين
Views 1857
Comment 1
 ثغرة جديدة تسمح لأشخاص باستغلال بريدك الإلكتروني في إنستجرام

وكالات (صدى):
اكتشفت " ثغرة " جديدة  يمكن من خلالها استغلال البريد الإلكتروني لشخص آخر في إنشاء حساب على موقع إنستجرام.

وتستخدم تلك الثغرة، في إنشاء الحساب على إنستجرام الأمر الذي يتطلب تسجيل بريد إلكتروني، وقد لا يعلم المستخدم أن شخصًا يستغل بريده الإلكتروني واسمه في حساب على إنستجرام قد يعرضه لمشاكل قانونية وشخصية فادحة.

ويمكن اتباع مجموعة من الخطوات لحماية الحساب:

1- افتح البريد الإلكتروني: افحص دومًا بريدك الإلكتروني وتابع إذا كان هناك أي رسائل ظهرت لك من إنستغرام.

2- دعنا نعلم:افتح موقع إنستغرام وستجد أسفل الموقع علامة "بريد إلكتروني" أسفل عبارة: "مرحبًا بك في إنستغرام"، وستجد خيار "دعنا نعرف"، وهذا سيمكنك من معرفة أي شخص حاول استغلال بريدك الإلكتروني.

3- هذا ليس أنا:إذا ما أدركت أن شخصًا يستغل بريدك الإلكتروني وحاول إنشاء حساب باسمك وبريدك الإلكتروني يمكنك اختيار خيار "هذا ليس أنا".

4- إزالة معرف البريد:سيؤدي ضغطك على خيار "هذا ليس أنا" على إزالة معرف البريد الإلكتروني من حساب إنستغرام وإيقاف عملية الاستغلال.

5- أضف عنوانًا:يمكنك لتأكيد عدم استغلال بريدك مرة أخرى أن تضيفه عنوان بريدك الإلكتروني إلى حسابك الحالي على إنستغرام.

6- تسجيل الدخول:إذا ما واجهت مشكلة في تسجيل الدخول مرة أخرى، يمكنك الضغط على خيار أواجه مشكلة في تسجيل الدخول، واختر عددًا من الخيارات المتقدمة لتسجيل الدخول.

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أحدث التعليقات

احمد
الغازات بالامكان مسكها وماراح تضرنا دقايق . اما مقارنتها بسلس البول فهذا خطأ
abdul
اصلا المسلسلات الرمضانية من اعمال شياطين الانس لالهاء الصائمين عن تلاوة القرآن والاستغفار وقيام التراويح. فلا اتوقع من المخرِّبين غير خراب اكثر واضلال الناس.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الخبر إلى قبلك مباشره مهرك فيه حبه تمره وحبه رطب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
دبل حبه تمره وحبه رطب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء على المعلومات المفيده

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