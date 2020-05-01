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«تيك توك» يُطلق تقنية جديدة لإغلاق الحسابات المخالفة

Time منذ يومين
Views 1626
«تيك توك» يُطلق تقنية جديدة لإغلاق الحسابات المخالفة

أميرة خالد (صدى):
أطلق تطبيق "تيك توك" تحديثًا جديدًا، يتضمن إمكانية إغلاق الحسابات المخالفة؛ وذلك لمحاربة الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة المنتشرة عن فيروس كورونا.

وتتضمن خطوات تفعيل الميزة الجديدة وتشغيلها، الآتي: إذا صادف مستخدم تيك توك أي فيديو يحتوي على معلومات مضلّلة غير صحيح يمكنه الإبلاغ عنه عبر النقر على النقاط الثلاث في أعلى الفيديو ستجد بينها الإبلاغ عن معلومات مضللة.

والخطوة التالية هي اختيار "معلومات مضللة بشأن كوفيد 19" من بين مجموعة من المعلومات الفرعية ستظهر للمستفيد، ومن ثم سينظر في تلك المقاطع المبلغ عنها من قبل المشرفين.

وأوضحت الشركة أنه عندما يقوم مستخدم "تيك توك " بالإبلاغ عن أي محتوى كـ"COVID-19 Misinformation"، فسيتم "إرساله مباشرةً إلى قائمة انتظار الإشراف ذات الأولوية التي يديرها فريق عمل داخلي، ويتم تصعيدها إلى مدققي الحقائق من جهات خارجية، تم وضعه كإجراء استباقي لتعزيز قدراتنا في معالجة المعلومات الخاطئة حول COVID-19 وإعطاء الأولوية لصنع القرار".

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أحدث التعليقات

احمد
الغازات بالامكان مسكها وماراح تضرنا دقايق . اما مقارنتها بسلس البول فهذا خطأ
abdul
اصلا المسلسلات الرمضانية من اعمال شياطين الانس لالهاء الصائمين عن تلاوة القرآن والاستغفار وقيام التراويح. فلا اتوقع من المخرِّبين غير خراب اكثر واضلال الناس.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الخبر إلى قبلك مباشره مهرك فيه حبه تمره وحبه رطب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
دبل حبه تمره وحبه رطب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء على المعلومات المفيده

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