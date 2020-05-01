طريقة فحص إطارات السيارة

متابعه_أميرة خالد (صدى):

تتحمل إطارات السيارات والمساعدين العديد من الضغوطات، وتهتم الشركات المصنعة بذلك من أجل توفير مزيد من الحماية لسياراتها، أثناء سيرها على الطرق.

ويمكن لسائق السيارة التأكد من سلامة (رولمان البلي) أثناء فحص إطارات السيارات للتأكد من خلو السيارة من خطر قد يتسبب في حدوث حوادث مروعة.

كما يجب الانصات جيدًا لصوت الإطارات أثناء السير بالسيارة، فإن صدر صوت مرتفع من "الجنوط" فيجب التأكد من سلامة "رولمان البلي" عند مراكز الصيانة

المتخصصة، كما يمكن إمساك الناحية العلوية من العجلة بيدك اليمنى والناحية السفلية من العجلة بيدك اليُسرى، مع تحريك العجلة للداخل وللخارج، وإذا لاحظت ووجود فراغ والعجلة غير ثابتة على الإطلاق، فقد يكون "رولمان البلي" بحاجة إلى التغيير.