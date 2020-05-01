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الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة العالمية» تُحذر من موجات جديدة لفيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 1596
«الصحة العالمية» تُحذر من موجات جديدة لفيروس كورونا

وكالات (صدى):
كشفت منظمة الصحة العالمية، عن احتمال وجود موجتين ثانية وثالثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حتى يُنتج اللقاح المناسب.

وقال هانز كلوج رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن قارة أوروبا ما زالت في قبضة الوباء، متابعًا: " يجب على العالم أن يكون مستعدًّا لموجتين ثانية وثالثة؛ حيث إن الفيروس لن يختفي في أي وقت قريب حتى يتم إيجاد اللقاح " .

وأشار إلى أنه " في حال اختفاء الموجة الأولى الأساسية؛ فإن ذلك لا يعني أننا قضينا على الفيروس لأنه لن يتم القضاء عليه بشكل نهائي ما دام لا يوجد لقاح " .

وتابع: " أحد الأشياء التي رأيناها بوضوح شديد أن الفيروس يمكنه أن يُربِك ويدمّر أفضل النُّظُم الصحية، وبناءً عليه ستكون الصحة في صدارة أجندة السياسة في المرحلة المقبلة لأن الصحة محرك مهم للاقتصاد ولا يوجد اقتصاد أو أمن قومي دون صحة " .

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أحدث التعليقات

عبدالله
الجزيرة قناة حقيره ومن يدافع عنها حقير ما يستاهل الا البصق عليه. يدعمون دخول الاتراك المحتلين لليبيا جهارا نهارا. ناس زباله
ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه ووالديا وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. آمين ..
ابو محمد 😎
الوكاد كلهم فاسدون مجرمون ، لا يتورعون عما يفعلون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو سعود
وين الفيديو اللي تقول عنه
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
امين

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