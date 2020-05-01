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متحدث الصحة : «مسحة الأنف جدًا مأمونة ويسيرة ويمكن لأي شخص أن يأخذها» (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1832
متحدث الصحة : «مسحة الأنف جدًا مأمونة ويسيرة ويمكن لأي شخص أن يأخذها» (فيديو)

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، طريقة الفحص من خلال مسحة الأنف.

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن المسحة من خلال الأنف تعتبر آمنة ولا تسبب أعراض جانبية ولا يوجد منها خطر أو قلق ولا حتى ألم ".

وأضاف: " والفرق الطبية متمرسة في القيام بها، إذا أنها تستخدم في فحص أمراض كثيرة " ، متابعًا: " أثناء أخذها يشعر الشخص بشيء ما وكأنه يريد أن يعطس لكن سرعان ما يذهب هذا الشعور " .

وتابع: " الشخص نفسه يستطيع أن يأخذ المسحة بنفسه من فرط سهولتها " ، ناصحًا الأشخاص بأخذها لأنها مأمونة ويسيرة .

وأعلن الدكتور محمد العبد العالي، عن تسجيل 1344 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

 

اقرأ أيضًا: https://www.slaati.com/2020/5/1/p1644480.html

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أحدث التعليقات

عبدالله
الجزيرة قناة حقيره ومن يدافع عنها حقير ما يستاهل الا البصق عليه. يدعمون دخول الاتراك المحتلين لليبيا جهارا نهارا. ناس زباله
ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه ووالديا وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. آمين ..
ابو محمد 😎
الوكاد كلهم فاسدون مجرمون ، لا يتورعون عما يفعلون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو سعود
وين الفيديو اللي تقول عنه
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
امين

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