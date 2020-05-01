متحدث الصحة : «مسحة الأنف جدًا مأمونة ويسيرة ويمكن لأي شخص أن يأخذها» (فيديو)

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن المسحة من خلال الأنف تعتبر آمنة ولا تسبب أعراض جانبية ولا يوجد منها خطر أو قلق ولا حتى ألم ".
وأضاف: " والفرق الطبية متمرسة في القيام بها، إذا أنها تستخدم في فحص أمراض كثيرة " ، متابعًا: " أثناء أخذها يشعر الشخص بشيء ما وكأنه يريد أن يعطس لكن سرعان ما يذهب هذا الشعور " .
وتابع: " الشخص نفسه يستطيع أن يأخذ المسحة بنفسه من فرط سهولتها " ، ناصحًا الأشخاص بأخذها لأنها مأمونة ويسيرة .
وأعلن الدكتور محمد العبد العالي، عن تسجيل 1344 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
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