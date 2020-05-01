برمجة خبيثة في أندرويد قادرة على التنكر بصورة تطبيق لسرقة البيانات

وكالات (صدى):

قالت إحدى شركات الامن الإلكتروني أن برمجة خبيثة في نظام أندرويد قادرة على التنكر بصورة تطبيق أندرويد شرعي، مثل: (أدوبي فلاش) Adobe Flash، أو (مايكروسوفت وورد) Microsoft Word، ثم تسيء استخدام ميزات إمكانية الوصول المضمنة في أندرويد للحصول على وصول عميق إلى نظام تشغيل الجهاز.

وتابعت الشركة أنه بمجرد تثبيت أي تطبيق يحتوي البرمجية الخبيثة، فإنه يسرق بهدوء كلمات المرور لأكثر من 200 تطبيق من تطبيقات المصارف والتشفير، ويشمل ذلك: (باي بال) PayPal، و(كوين بيس) Coinbase، و(كابيتال ون) CapitalOne، و(إتش إس بي سي) HSBC، كما أنه يعترض رموز الرسائل النصية التي تصل إلى الجهاز للاستخدام في ميزة المصادقة الثنائية.

وأضافت الشركة بأن البرمجية الخبيثة تُسجّل بهدوء كل نقرة وضغطة على مفاتيح الجهاز، ويمكنها قراءة الإشعارات من التطبيقات المثبتة الأخرى، مما يمنح المتسللين نافذة إلى ما يحدث على جهاز الضحية. وبمرور الوقت، تُرسل البرمجية كلمات مرور التطبيقات المصرفية والعملات المشفرة إلى خادم المتسللين.