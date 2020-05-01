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برمجة خبيثة في أندرويد قادرة على التنكر بصورة تطبيق لسرقة البيانات

Time منذ يومين
Views 1978
Comment 1
برمجة خبيثة في أندرويد قادرة على التنكر بصورة تطبيق لسرقة البيانات

وكالات (صدى):
قالت إحدى شركات الامن الإلكتروني أن برمجة خبيثة في نظام أندرويد قادرة على التنكر بصورة تطبيق أندرويد شرعي، مثل: (أدوبي فلاش) Adobe Flash، أو (مايكروسوفت وورد) Microsoft Word، ثم تسيء استخدام ميزات إمكانية الوصول المضمنة في أندرويد للحصول على وصول عميق إلى نظام تشغيل الجهاز.

وتابعت الشركة أنه بمجرد تثبيت أي تطبيق يحتوي البرمجية الخبيثة، فإنه يسرق بهدوء كلمات المرور لأكثر من 200 تطبيق من تطبيقات المصارف والتشفير، ويشمل ذلك: (باي بال) PayPal، و(كوين بيس) Coinbase، و(كابيتال ون) CapitalOne، و(إتش إس بي سي) HSBC، كما أنه يعترض رموز الرسائل النصية التي تصل إلى الجهاز للاستخدام في ميزة المصادقة الثنائية.

وأضافت الشركة بأن البرمجية الخبيثة تُسجّل بهدوء كل نقرة وضغطة على مفاتيح الجهاز، ويمكنها قراءة الإشعارات من التطبيقات المثبتة الأخرى، مما يمنح المتسللين نافذة إلى ما يحدث على جهاز الضحية. وبمرور الوقت، تُرسل البرمجية كلمات مرور التطبيقات المصرفية والعملات المشفرة إلى خادم المتسللين.

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أحدث التعليقات

احمد
الغازات بالامكان مسكها وماراح تضرنا دقايق . اما مقارنتها بسلس البول فهذا خطأ
abdul
اصلا المسلسلات الرمضانية من اعمال شياطين الانس لالهاء الصائمين عن تلاوة القرآن والاستغفار وقيام التراويح. فلا اتوقع من المخرِّبين غير خراب اكثر واضلال الناس.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الخبر إلى قبلك مباشره مهرك فيه حبه تمره وحبه رطب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
دبل حبه تمره وحبه رطب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء على المعلومات المفيده

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