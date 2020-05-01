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أمطار رعدية على منطقة جازان

Time منذ 7 دقائق
Views 1174
Comment 1
أمطار رعدية على منطقة جازان

جازان (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً يفيد بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل محافظات الداير بني مالك ، و العارضة ، و صامطة ، وفيفا، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة،مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يجعلها أمطار خير وبركة
غنام
ينتقد الاسد بهذه القوة وهو في سوريا اذاً فعلاً عندهم ديمقراطية
زائر
ياخذ في المقلب الوف من دولارات متفق معهم علي مقابله ومقلب لكن يطلع اكثر مما توقع
الملل
مادام هذا كلامك فالله يخلف بخير
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
على ساكنها الصلاة والسلام

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