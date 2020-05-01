المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب سيناء المصرية

الرياض (صدى):

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.

وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في حربها على الإرهاب.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.