نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب سيناء المصرية

Time منذ 24 دقيقة
Views 1414
المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب سيناء المصرية

الرياض (صدى):
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.

وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في حربها على الإرهاب.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يجعلها أمطار خير وبركة
غنام
ينتقد الاسد بهذه القوة وهو في سوريا اذاً فعلاً عندهم ديمقراطية
زائر
ياخذ في المقلب الوف من دولارات متفق معهم علي مقابله ومقلب لكن يطلع اكثر مما توقع
الملل
مادام هذا كلامك فالله يخلف بخير
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
على ساكنها الصلاة والسلام

أخر الأخبار

بالفيديو.. «ياسر التويجري» يهاجم برنامج «رامز جلال»: تافه ومبتذل وما يتجرأ أن يدعوني
بالفيديو.. «ياسر التويجري» يهاجم برنامج «رامز جلال»: تافه ومبتذل وما يتجرأ أن يدعوني
Time منذ 26 ثانية Views 999
أمطار رعدية على منطقة جازان
أمطار رعدية على منطقة جازان
Time منذ 6 دقائق Views 1166
أمانة عسير تتسلم 400 قناع للمراقبين ورجال الأمن ومندوبي التوصيل
أمانة عسير تتسلم 400 قناع للمراقبين ورجال الأمن ومندوبي التوصيل
Time منذ 19 دقيقة Views 1372
«العدل» تدعو للمشاركة في استبيان للتنظيم المقترح للمكاتب المحاماه الأجنبية بالمملكة
«العدل» تدعو للمشاركة في استبيان للتنظيم المقترح للمكاتب المحاماه الأجنبية بالمملكة
Time منذ 22 دقيقة Views 1328
المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب سيناء المصرية
المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب سيناء المصرية
Time منذ 24 دقيقة Views 1414
تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران
تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران
Time منذ 24 دقيقة Views 1042
الذهب يرتفع بنسبة 0.63%
الذهب يرتفع بنسبة 0.63%
Time منذ 50 دقيقة Views 1413
5 مهارات جديدة تبحث عنها الشركات بعد انتهاء أزمة الفيروس
5 مهارات جديدة تبحث عنها الشركات بعد انتهاء أزمة الفيروس
Time منذ 59 دقيقة Views 1697
بالفيديو.. ابن خال «بشار» يحرجه ويلوح بمقاضاته
بالفيديو.. ابن خال «بشار» يحرجه ويلوح بمقاضاته
Time منذ ساعة Views 1749
نبيلة عبيد ونادية الجندي يعودان إلى القاهرة من خلال رحلة خاصة
نبيلة عبيد ونادية الجندي يعودان إلى القاهرة من خلال رحلة خاصة
Time منذ ساعة Views 1436