5 مهارات جديدة تبحث عنها الشركات بعد انتهاء أزمة الفيروس

علي القحطاني (صدى):

تسببت جائحة الفيروس في تغيرات كبيرة بسوق العمل ما دفع بعض الشركات لتقليص عدد موظفيها ، وأظهر مهارات بعض الموظفين على حساب آخرين الأمر الذي يتطلب ضرورة تسلح حديثي التخرج ومرتادي سوق العمل بمواصفات جديدة تتناسب مع ما يتطلبه بعد الأزمة .

ويؤكد الخبراء على أهمية المزايا التالية في الباحثين عن العمل بعد الأزمة :

1- الدهاء التكنولوجي : حيث سيصبح للذكاء الصناعي أهمية اكبر كالإنترنت والواقع الإفتراضي والروبوتات فيجب أن يكون الموظف على دراية واسعة بها .

2- الإبداع والإبتكار : فلا شك أن الأفكار الجديدة تكون منقذه في كثير من الظروف وهو ما تبحث عنه الشركات .

3- الذكاءالعاطفي : بمعنى القدرة على إدراك العواطف والتحكم فيها والتأثير على مشاعر الآخرين .

4- المرونة والتكيف : كتعلم مهارات جديدة بشكل مستمر لمواكبة التطور .

5- التفكير النقدي : حيث يساعد على إيجاد لحلول العملية السريعة .