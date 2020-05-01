نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

5 مهارات جديدة تبحث عنها الشركات بعد انتهاء أزمة الفيروس

Time منذ 58 دقيقة
Views 1697
5 مهارات جديدة تبحث عنها الشركات بعد انتهاء أزمة الفيروس

علي القحطاني (صدى):
تسببت جائحة الفيروس في تغيرات كبيرة بسوق العمل ما دفع بعض الشركات لتقليص عدد موظفيها ، وأظهر مهارات بعض الموظفين على حساب آخرين الأمر الذي يتطلب ضرورة تسلح حديثي التخرج ومرتادي سوق العمل بمواصفات جديدة تتناسب مع ما يتطلبه بعد الأزمة .

ويؤكد الخبراء على أهمية المزايا التالية في الباحثين عن العمل بعد الأزمة :

1- الدهاء التكنولوجي : حيث سيصبح للذكاء الصناعي أهمية اكبر كالإنترنت والواقع الإفتراضي والروبوتات فيجب أن يكون الموظف على دراية واسعة بها .

2- الإبداع والإبتكار : فلا شك أن الأفكار الجديدة تكون منقذه في كثير من الظروف وهو ما تبحث عنه الشركات .

3- الذكاءالعاطفي : بمعنى القدرة على إدراك العواطف والتحكم فيها والتأثير على مشاعر الآخرين .

4- المرونة والتكيف : كتعلم مهارات جديدة بشكل مستمر لمواكبة التطور .

5- التفكير النقدي : حيث يساعد على إيجاد لحلول العملية السريعة .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يجعلها أمطار خير وبركة
غنام
ينتقد الاسد بهذه القوة وهو في سوريا اذاً فعلاً عندهم ديمقراطية
زائر
ياخذ في المقلب الوف من دولارات متفق معهم علي مقابله ومقلب لكن يطلع اكثر مما توقع
الملل
مادام هذا كلامك فالله يخلف بخير
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
على ساكنها الصلاة والسلام

أخر الأخبار

بالفيديو.. «ياسر التويجري» يهاجم برنامج «رامز جلال»: تافه ومبتذل وما يتجرأ أن يدعوني
بالفيديو.. «ياسر التويجري» يهاجم برنامج «رامز جلال»: تافه ومبتذل وما يتجرأ أن يدعوني
Time منذ 14 ثانية Views 999
أمطار رعدية على منطقة جازان
أمطار رعدية على منطقة جازان
Time منذ 6 دقائق Views 1161
أمانة عسير تتسلم 400 قناع للمراقبين ورجال الأمن ومندوبي التوصيل
أمانة عسير تتسلم 400 قناع للمراقبين ورجال الأمن ومندوبي التوصيل
Time منذ 19 دقيقة Views 1367
«العدل» تدعو للمشاركة في استبيان للتنظيم المقترح للمكاتب المحاماه الأجنبية بالمملكة
«العدل» تدعو للمشاركة في استبيان للتنظيم المقترح للمكاتب المحاماه الأجنبية بالمملكة
Time منذ 22 دقيقة Views 1328
المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب سيناء المصرية
المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب سيناء المصرية
Time منذ 24 دقيقة Views 1411
تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران
تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران
Time منذ 24 دقيقة Views 1034
الذهب يرتفع بنسبة 0.63%
الذهب يرتفع بنسبة 0.63%
Time منذ 50 دقيقة Views 1411
5 مهارات جديدة تبحث عنها الشركات بعد انتهاء أزمة الفيروس
5 مهارات جديدة تبحث عنها الشركات بعد انتهاء أزمة الفيروس
Time منذ 58 دقيقة Views 1697
بالفيديو.. ابن خال «بشار» يحرجه ويلوح بمقاضاته
بالفيديو.. ابن خال «بشار» يحرجه ويلوح بمقاضاته
Time منذ ساعة Views 1749
نبيلة عبيد ونادية الجندي يعودان إلى القاهرة من خلال رحلة خاصة
نبيلة عبيد ونادية الجندي يعودان إلى القاهرة من خلال رحلة خاصة
Time منذ ساعة Views 1436