5 مهارات جديدة تبحث عنها الشركات بعد انتهاء أزمة الفيروس

ويؤكد الخبراء على أهمية المزايا التالية في الباحثين عن العمل بعد الأزمة :
1- الدهاء التكنولوجي : حيث سيصبح للذكاء الصناعي أهمية اكبر كالإنترنت والواقع الإفتراضي والروبوتات فيجب أن يكون الموظف على دراية واسعة بها .
2- الإبداع والإبتكار : فلا شك أن الأفكار الجديدة تكون منقذه في كثير من الظروف وهو ما تبحث عنه الشركات .
3- الذكاءالعاطفي : بمعنى القدرة على إدراك العواطف والتحكم فيها والتأثير على مشاعر الآخرين .
4- المرونة والتكيف : كتعلم مهارات جديدة بشكل مستمر لمواكبة التطور .
5- التفكير النقدي : حيث يساعد على إيجاد لحلول العملية السريعة .