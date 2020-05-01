بالفيديو.. ابن خال «بشار» يحرجه ويلوح بمقاضاته

دمشق (صدى):

نشر رجل الأعمال السوري "رامي مخلوف " ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد فيديو جديد أحرج "الأسد " يعبر فيه عن الظلم والقهر الذي يتعرض له حسب قوله ، ويلمح بمقاضاته .

وأعلن "مخلوف " موافقته على ما فرضه "الأسد " عليه من أموال وضغوطات قائلاً : رغم كل ماجرى وعدم احقية بشار والنظام السوري فيما فعل به ورغم القهر والظم واجب عليا التنفيذ تكرم عيونك يا سيادة الرئيس ولكن ارجوك الاموال اعطيها الفقراء والمحتاجين .

وتابع قائلاً : انت الراعي لهم برعاية الله احنا جاهزين ندفع رغم ان المساهمين محتاجين لأرباح الشركة لكن كرما لسمعتها واستمراريتها والمشتركين ما تؤثر المبلغ عليه من خلال قص المبلغ بطريقة مجحفة، وفقاً للعربية .

وطالب " مخلوف " بجدولة للدفع منعاً لإنهيار الشركة قائلاً "العاطي وانا مالي شئ.. أرجوك المبلغ يؤخذ ويوزع بطرق معينة تشرف عليها شخصياً لتصل للمحتاجين بكل صدق وامانة .

وكان النظام السوري قد أطلق نهاية العام الماضي أحكام تقيد أعمال " مخلوف " وتلزمه بدفع أموال للجمارك والحجز على اموال لـ "مخلوف وزوجته " ، ما صعًد الخلاف بينه وبين ابن عمته " بشار " .