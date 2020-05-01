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الأعداد السابقة للصحيفة

عقوبة فورية للمحال غير الملتزمة بنقاط البيع

Time منذ 11 دقيقة
Views 1319
عقوبة فورية للمحال غير الملتزمة بنقاط البيع

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، عن عقوبة فورية على المحل غير الملتزم بنقاط البيع بالغلق ، مردفة بانه سيتم تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على جميع المنافذ بنهاية أغسطس 2020.

وقالت الوزارة أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن في شهر يوليو عام 2019، البدء تدريجيا بإلزام جميع منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة، إضافة إلى النقد، ضمن مبادرة البرنامج "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني.

وشملت المرحلة الأولى محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها، فيما شملت المرحلة الثانية ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاعات السيارات مثل "الميزان، البنشر، قطع الغيار، وميكانيكا السيارات، والمرحلة الثالثة شملت قطاع الخدمات الشخصية " محال الحلاقة، المغاسل، والصالونات النسائية" وتطبيق المرحلة الرابعة 10 مايو 2020 وتشمل البقالات.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم..
M-512
انا ما أأيد كلامه تجاه رجال المرور حفظهم الله لكن وش السبب الذي جعله يقول هذا الكلام قد يكون يمر بظروف صعبة والله أعلم ولكن لايحق له أن يقول هذا الكلام لانه يورطه بمشاكل هو بغنى عنها ،كلنا نمر بظروف صعبة انا علي ديون مخالفات ولكن صابر واجري على الله
سلطان
لاحول ولاقوة إلا با الله .لعن الله المتشبيهات بالرجال والمتشبهين بالنساء. اوجبت لنفسها اللعنة
واضح*** وصريح***
إختمال الحبيب وقتها كان،Out of service يعني معبي . Full بمعنى معطيها عصير جراد،،
M-512
إلا هي وش قاردها وناقزة تنظف النوافذ !!

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