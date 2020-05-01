نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

تركي الفيصل يرد على أكاذيب «نيويورك تايمز» ويوضح عدد الأمراء المصابين بـ«كورونا»

Time منذ 26 دقيقة
Views 1648
تركي الفيصل يرد على أكاذيب «نيويورك تايمز» ويوضح عدد الأمراء المصابين بـ«كورونا»

الرياض (صدى):
فندً الأمير تركي الفيصل رئيس الإستخبارات السعودية الأسبق وسفير المملكة الأسبق في بريطانيا وأمريكا مزاعم صحيفة "نيويروك تايمز " وأكاذيبها حول إصابة 150 فرد من آل سعود بفيروس كورونا و تخصيص مستشفى الملك فيصل التخصصي لهم .

وأكد " الفيصل " في مقال له بصحيفة محلية ، أن ما نشرته "نيويورك تايمز" ماهو إلا أكاذيب وأخبار ملفقة ، قائلاً " الحق أنه لم يصب من آل سعود سوى 20 فرد ، ولم يخصص لهم المستشفى بل إنه يعالج المواطنين والمقيمين كافة" .

كما سلط الأمير تركي الفيصل الضوء على إفتراء الصحيفة ذاتها بالتواطؤ مع وسائل إعلام اخرى حول معارضة الحويطات لمشروع نيوم مستندين على نبأ تعامل السلطات الامنية مع مطلوب أمني من تلك القبيلة اعتدى على رجال الأمن وأطلق النار فلقى حتفه ، في محاولة منهم للتفريق بين أبناء المملكة والجهات الأمنية التي تبذل كافة جهودها وتفدي بأرواحها للحفاظ على الوطن .

وأضاف أن "نيويورك تايمز " لا تنشر إلا الأخبار التي تفتريها تحت مسمى " مصادر موثوقة " ، مشيراً إلى إشادة المجتمع الدولي بتعامل المملكة مع أزمة الفيروس وحرص كثير من الدول على بقاء رعاياها في المملكة لما يلقونه من رعاية واهتمام ، ووعي المواطنين بالمحاولات الخبيثة التي لن تنال من المملكة .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم..
M-512
انا ما أأيد كلامه تجاه رجال المرور حفظهم الله لكن وش السبب الذي جعله يقول هذا الكلام قد يكون يمر بظروف صعبة والله أعلم ولكن لايحق له أن يقول هذا الكلام لانه يورطه بمشاكل هو بغنى عنها ،كلنا نمر بظروف صعبة انا علي ديون مخالفات ولكن صابر واجري على الله
سلطان
لاحول ولاقوة إلا با الله .لعن الله المتشبيهات بالرجال والمتشبهين بالنساء. اوجبت لنفسها اللعنة
واضح*** وصريح***
إختمال الحبيب وقتها كان،Out of service يعني معبي . Full بمعنى معطيها عصير جراد،،
M-512
إلا هي وش قاردها وناقزة تنظف النوافذ !!

أخر الأخبار

عقوبة فورية للمحال غير الملتزمة بنقاط البيع
عقوبة فورية للمحال غير الملتزمة بنقاط البيع
Time منذ 10 دقائق Views 1315
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
Time منذ 13 دقيقة Views 1171
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي بنسبة 0.76%
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي بنسبة 0.76%
Time منذ 16 دقيقة Views 1220
«التدريب التقني» يعلن عن 393 دورة مجانية في عدة مجالات ولمختلف الأعمار
«التدريب التقني» يعلن عن 393 دورة مجانية في عدة مجالات ولمختلف الأعمار
Time منذ 17 دقيقة Views 1253
تركي الفيصل يرد على أكاذيب «نيويورك تايمز» ويوضح عدد الأمراء المصابين بـ«كورونا»
تركي الفيصل يرد على أكاذيب «نيويورك تايمز» ويوضح عدد الأمراء المصابين بـ«كورونا»
Time منذ 26 دقيقة Views 1648
إصابة مذيعة عربية شهيرة بكورونا
إصابة مذيعة عربية شهيرة بكورونا
Time منذ 40 دقيقة Views 412
بالصور.. ظهور أبراج ومباني البحرين أمام أهالي الخبر بالعين المجردة
بالصور.. ظهور أبراج ومباني البحرين أمام أهالي الخبر بالعين المجردة
Time منذ 59 دقيقة Views 2332
أول تعليق من «ترامب» على فيديوهات «الأطباق الطائرة»
أول تعليق من «ترامب» على فيديوهات «الأطباق الطائرة»
Time منذ ساعة Views 1720
4 تصورات لا خروج عنها لعودة الصلاة في الحرمين الشريفين
4 تصورات لا خروج عنها لعودة الصلاة في الحرمين الشريفين
Time منذ ساعة Views 2571
الأرصاد: تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على المدينة المنورة
الأرصاد: تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على المدينة المنورة
Time منذ ساعة Views 1630