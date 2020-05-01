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«التدريب التقني» يعلن عن 393 دورة مجانية في عدة مجالات ولمختلف الأعمار

Time منذ 17 دقيقة
Views 1253
«التدريب التقني» يعلن عن 393 دورة مجانية في عدة مجالات ولمختلف الأعمار

الرياض (صدى):
أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع مراكز ومعاهد التدريب الأهلي بالمملكة مبادرة العطاء التدريبي بتقديم (393) دورة تدريبية مجانية عن بُعد، في مجالات متعددة وبشهادات معتمدة وذلك طيلة شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المبادرة التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تهدف المؤسسة لاستغلال فترة بقاء المواطنين في منازلهم من خلال تقديم هذا النوع من البرامج التدريبية لمختلف الأعمار وإكسابهم المهارات الأساسية وتنمية القدرات البشرية.

وبلغ عدد منشآت التدريب الأهلي التي شاركت في المبادرة 165 منشأة تدريبية حتى الآن بمختلف مناطق المملكة وبعدد إجمالي ساعات وصل إلى 3012 ساعة تدريبية، حيث يصل مجموع عدد الأيام للبرامج التدريبية 914 يوم.

وأعلنت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر وحسابات الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق عن الدورات التدريبية المقدمة وآلية التقديم عليها حيث أتاحت إمكانية التقديم لمختلف الفئات العمرية للاستفادة القصوى من البرامج المقدمة.

يذكر أن المؤسسة رخصت لعدد (555) منشأة في التدريب الأهلي لمزاولة التدريب عن بُعد، كما مددت رخص المعاهد والمراكز الأهلية لمدة (3) أشهر كخطوة لدعم استمرار أعمال مراكز ومعاهد التدريب الأهلية في ظل أزمة كورونا.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم..
M-512
انا ما أأيد كلامه تجاه رجال المرور حفظهم الله لكن وش السبب الذي جعله يقول هذا الكلام قد يكون يمر بظروف صعبة والله أعلم ولكن لايحق له أن يقول هذا الكلام لانه يورطه بمشاكل هو بغنى عنها ،كلنا نمر بظروف صعبة انا علي ديون مخالفات ولكن صابر واجري على الله
سلطان
لاحول ولاقوة إلا با الله .لعن الله المتشبيهات بالرجال والمتشبهين بالنساء. اوجبت لنفسها اللعنة
واضح*** وصريح***
إختمال الحبيب وقتها كان،Out of service يعني معبي . Full بمعنى معطيها عصير جراد،،
M-512
إلا هي وش قاردها وناقزة تنظف النوافذ !!

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