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الأعداد السابقة للصحيفة

4 تصورات لا خروج عنها لعودة الصلاة في الحرمين الشريفين

Time منذ ساعة
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4 تصورات لا خروج عنها لعودة الصلاة في الحرمين الشريفين

مكة المكرمة (صدى):
ينتظر المسلون في العالم اللحظة التاريخية لعودة الصلاة في الحرمين الشريفين خاصةً في شهر رمضان المبارك ، وبعد بشرى الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس .

وكشفت مصادر أن هناك 4 سيناريوهات معدة وجاهزة للتطبيق في رمضان الجاري وهي : البقاء على الوضع الحالي ، أو التشغيل الجزئي ، أو التشغيل النسبي ، أو التشغيل الكامل للحرمين .

وأكدت أن رئاسة الحرمين الشريفين وضعت تصور لكل احتمال مع اجراءاته الخاصة واحتياطاته لتأمين المصلين من خطر الفيروس بالتعاون مع كافة الجهات المتخصصة والمعنية .

كما ترتكز هذه الخطة على عدة جوانب منها تنظيم الإمامة والخطابة والدروس والتوجيه ، والإشراف على الخدمات التشغيلية كمهام التطهير والتعقيم على مدار اليوم بالإستعانة بـ 3500 عامل وتشغيل نظام تعقيم الهواء وغيرها من أعلى المعايير الإحترازية .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم..
M-512
انا ما أأيد كلامه تجاه رجال المرور حفظهم الله لكن وش السبب الذي جعله يقول هذا الكلام قد يكون يمر بظروف صعبة والله أعلم ولكن لايحق له أن يقول هذا الكلام لانه يورطه بمشاكل هو بغنى عنها ،كلنا نمر بظروف صعبة انا علي ديون مخالفات ولكن صابر واجري على الله
سلطان
لاحول ولاقوة إلا با الله .لعن الله المتشبيهات بالرجال والمتشبهين بالنساء. اوجبت لنفسها اللعنة
واضح*** وصريح***
إختمال الحبيب وقتها كان،Out of service يعني معبي . Full بمعنى معطيها عصير جراد،،
M-512
إلا هي وش قاردها وناقزة تنظف النوافذ !!

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