4 تصورات لا خروج عنها لعودة الصلاة في الحرمين الشريفين

وكشفت مصادر أن هناك 4 سيناريوهات معدة وجاهزة للتطبيق في رمضان الجاري وهي : البقاء على الوضع الحالي ، أو التشغيل الجزئي ، أو التشغيل النسبي ، أو التشغيل الكامل للحرمين .
وأكدت أن رئاسة الحرمين الشريفين وضعت تصور لكل احتمال مع اجراءاته الخاصة واحتياطاته لتأمين المصلين من خطر الفيروس بالتعاون مع كافة الجهات المتخصصة والمعنية .
كما ترتكز هذه الخطة على عدة جوانب منها تنظيم الإمامة والخطابة والدروس والتوجيه ، والإشراف على الخدمات التشغيلية كمهام التطهير والتعقيم على مدار اليوم بالإستعانة بـ 3500 عامل وتشغيل نظام تعقيم الهواء وغيرها من أعلى المعايير الإحترازية .