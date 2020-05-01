نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

«هدف» : بدء التسجيل في البرنامج المجاني لتهليم «الإنجليزية»

Time منذ 15 دقيقة
Views 1265
«هدف» : بدء التسجيل في البرنامج المجاني لتهليم «الإنجليزية»

الرياض (صدى):
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم الجمعة عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية من خلال منصة التدريب الإلكترونية "دروب " ، وذلك لزيادة مهارات الموظفين والباحثين عن العمل وتأهيلهم لأفضل فرص وظيفية .

وأعلن "هدف " أن التسجيل يبدأ اليوم الموافق 1 / مايو وحتى 12 مايو، على أن يبدأ التدريب في 7 يونيو المقبل لمدة شهرين .

ومن المقرر أن يكون التدريب على دفعات متتالية، حيث يمكن لم لم يتسنى له الإلتحاق بالدفعة الحالية التقديم على الدفعة التالية التي سيعلن عنها بعد شهر من بداية تدريب الدفعة الأولى .

شروط التسجيل:

1- أن يكون المتدرب من المواطنين .

2- اجتياز ثلاث دورات تدريبية في "دروب"خلال الأشهر الثلاثة الماضية .

3- وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

صالح
لا شماتة في المرض فالفيروس التاجي وباء عم جميع دول العالم
اللهو البرئ
اتخسا لاهي من عطر الشوراب شاربها بين رجولها ..وان قالت جنوبية فأكيد بلحطية .لفعة لا اصل ولا فصل..
abdul
يعني حتشتكي ضد الجزيرة في مجلس الأمن يا جنرال برهان ؟ نفيت وخلاص، مثل كل حكام العرب ينفون، وفي النهاية نلقي الخبر صحيح.
abdul
سِي فضيحة ابو ايڤانكا. فضح امركا امام اللي يسوي واللي مايسواش
اللهو البرئ
سنوات توالت قليلة جدا ربما ٧ او اقل ظهرت امور وامور جعلت كل ذي عقل . يفكر يستنكر يكره يغضب .حروب من حولنا وقربت مننا وهي في الطرف وامور حدثت ولازالت تحدث.وامراض واؤبئة وربنا الله رحيم... اعزنا واكرمنا بأرض الحرمين .لكن الشر.يعم ..فهل فهمنا..

أخر الأخبار

بالفيديو.. رجل يلقي زوجته من الطابق السابع بسبب حظر التجول !
بالفيديو.. رجل يلقي زوجته من الطابق السابع بسبب حظر التجول !
Time منذ دقيقتين Views 57
«هدف» : بدء التسجيل في البرنامج المجاني لتهليم «الإنجليزية»
«هدف» : بدء التسجيل في البرنامج المجاني لتهليم «الإنجليزية»
Time منذ 15 دقيقة Views 1265
الحرب الكلامية تشتعل والصين تسخر من الولايات المتحدة بفيديو ساخر
الحرب الكلامية تشتعل والصين تسخر من الولايات المتحدة بفيديو ساخر
Time منذ 38 دقيقة Views 1552
صورة رائعة لمسجد المنسف التاريخي بالزلفي
صورة رائعة لمسجد المنسف التاريخي بالزلفي
Time منذ ساعة Views 451
نانسي بيلوسي تتجاهل اتهام بايدن بالاعتداء الجنسي
نانسي بيلوسي تتجاهل اتهام بايدن بالاعتداء الجنسي
Time منذ ساعة Views 1675
إعدادات تحقق أقصى استفادة من هواتف آيفون
إعدادات تحقق أقصى استفادة من هواتف آيفون
Time منذ ساعة Views 1628
الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي يستقيل من منصبه
الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي يستقيل من منصبه
Time منذ ساعتين Views 1860
شاهد.. هجوم مروع على سيدة مسنة بسبب وجبة «بيتزا»
شاهد.. هجوم مروع على سيدة مسنة بسبب وجبة «بيتزا»
Time منذ ساعتين Views 450
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
Time منذ ساعتين Views 1622
بالفيديو.. تفاصيل مغادرة أولى رحلات مبادرة عودة المقيمين
بالفيديو.. تفاصيل مغادرة أولى رحلات مبادرة عودة المقيمين
Time منذ ساعتين Views 1924