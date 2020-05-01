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الأعداد السابقة للصحيفة

الحرب الكلامية تشتعل والصين تسخر من الولايات المتحدة بفيديو ساخر

Time منذ 38 دقيقة
Views 1552
Comment 1
الحرب الكلامية تشتعل والصين تسخر من الولايات المتحدة بفيديو ساخر

بكين (صدى):
على طريقة الأفلام الكارتونية ، فاجأت السفارة الصينية في فرنسا متابعيها بنشر فيديو ساخر من التصريحات الأمريكية التي تتهم الصين بإخفاء حقيقة الفيروس ضمن الحرب الكلامية المشتعلة بينهما .

وردت الصين بشكل ساخر على كل تصريحات "ترامب " ، مدعية أنها أعلنت عن الفيروس منذ البداية على الرغم من تهديدها بعض الأطباء الذين اكتشفوه قبل الخروج عن السيطرة .

وأكدت الصين خلال الفيديو الساخر ، أنها أعلنت بأن الفيديو خطير وأنها طالبت الجميع بالقاء في المنزل بينما استهتر به الرئيس "ترامب " وأكد أن الصين مبالغة وقلل من قيمة تحذيراتها وفقاً للفيديو .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه اتهامات للصين بتصدير الفيروس والتربح منه عبر أجهزة الفحص والأدوات الطبية ، كما أكد أن الصين تبذل كل محاولاتها لإبعاده عن مقعد الرئاسة مجدداً بسبب موقفه منها .

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أحدث التعليقات

صالح
لا شماتة في المرض فالفيروس التاجي وباء عم جميع دول العالم
اللهو البرئ
اتخسا لاهي من عطر الشوراب شاربها بين رجولها ..وان قالت جنوبية فأكيد بلحطية .لفعة لا اصل ولا فصل..
abdul
يعني حتشتكي ضد الجزيرة في مجلس الأمن يا جنرال برهان ؟ نفيت وخلاص، مثل كل حكام العرب ينفون، وفي النهاية نلقي الخبر صحيح.
abdul
سِي فضيحة ابو ايڤانكا. فضح امركا امام اللي يسوي واللي مايسواش
اللهو البرئ
سنوات توالت قليلة جدا ربما ٧ او اقل ظهرت امور وامور جعلت كل ذي عقل . يفكر يستنكر يكره يغضب .حروب من حولنا وقربت مننا وهي في الطرف وامور حدثت ولازالت تحدث.وامراض واؤبئة وربنا الله رحيم... اعزنا واكرمنا بأرض الحرمين .لكن الشر.يعم ..فهل فهمنا..

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