الحرب الكلامية تشتعل والصين تسخر من الولايات المتحدة بفيديو ساخر

بكين (صدى):

على طريقة الأفلام الكارتونية ، فاجأت السفارة الصينية في فرنسا متابعيها بنشر فيديو ساخر من التصريحات الأمريكية التي تتهم الصين بإخفاء حقيقة الفيروس ضمن الحرب الكلامية المشتعلة بينهما .

وردت الصين بشكل ساخر على كل تصريحات "ترامب " ، مدعية أنها أعلنت عن الفيروس منذ البداية على الرغم من تهديدها بعض الأطباء الذين اكتشفوه قبل الخروج عن السيطرة .

وأكدت الصين خلال الفيديو الساخر ، أنها أعلنت بأن الفيديو خطير وأنها طالبت الجميع بالقاء في المنزل بينما استهتر به الرئيس "ترامب " وأكد أن الصين مبالغة وقلل من قيمة تحذيراتها وفقاً للفيديو .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه اتهامات للصين بتصدير الفيروس والتربح منه عبر أجهزة الفحص والأدوات الطبية ، كما أكد أن الصين تبذل كل محاولاتها لإبعاده عن مقعد الرئاسة مجدداً بسبب موقفه منها .