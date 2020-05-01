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صورة رائعة لمسجد المنسف التاريخي بالزلفي
منذ ساعة
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أحدث التعليقات
صالح
لا شماتة في المرض فالفيروس التاجي وباء عم جميع دول العالم
اللهو البرئ
اتخسا لاهي من عطر الشوراب شاربها بين رجولها ..وان قالت جنوبية فأكيد بلحطية .لفعة لا اصل ولا فصل..
abdul
يعني حتشتكي ضد الجزيرة في مجلس الأمن يا جنرال برهان ؟ نفيت وخلاص، مثل كل حكام العرب ينفون، وفي النهاية نلقي الخبر صحيح.
abdul
سِي فضيحة ابو ايڤانكا. فضح امركا امام اللي يسوي واللي مايسواش
اللهو البرئ
سنوات توالت قليلة جدا ربما ٧ او اقل ظهرت امور وامور جعلت كل ذي عقل . يفكر يستنكر يكره يغضب .حروب من حولنا وقربت مننا وهي في الطرف وامور حدثت ولازالت تحدث.وامراض واؤبئة وربنا الله رحيم... اعزنا واكرمنا بأرض الحرمين .لكن الشر.يعم ..فهل فهمنا..
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