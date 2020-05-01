إعدادات تحقق أقصى استفادة من هواتف آيفون

وكالات (صدى):

توجد 5 إعدادات يجب ضبطها في هواتف آيفون للحصول على أقصى استفادة منه، ومنها تفعيل ميزة عدم الإزعاج Do Not Disturb: والتي تساعد في التخلص من صوت الإشعارات في آيفون أثناء العمل أو النوم.

ويمكن ضبط حجم الخط لتسهيل قراءة الرسائل النصية، وذلك من خلال: الذهاب "الإعدادات Settings "> ثم اضغط على خيار "الشاشة والسطوع Display & Brightness">ثم اختر "حجم الخط Text Size">واستخدم شريط التمرير لضبط الحجم المناسب لك.

ويعد هاتف iPhone SE هو أحدث هواتف آبل، ويحتوي على ميزة كانت غائبة لفترة طويلة عن إصدارات هواتفها الأخيرة، وهي دعم زر الشاشة الرئيسية الذي يتضمن مستشعر بصمة الإصبع Touch ID، يمكنك بعد ذلك إضافة المزيد من بصمات الأصابع.

ويأتي ذلك من خلال الذهاب إلى "الإعدادات Settings">ثم اضغط على خيار "Touch ID & Passcode">أدخل رمز التعريف الشخصي الخاص بك>انقر على خيار "أضف بصمة إصبع Add a fingerprint"> واتبع الإرشادات لإضافة بصمة جديدة.

وقد يكون لمستوى سطوع شاشة آيفون تأثير كبير على عمر البطارية، بشكل افتراضي، سيقوم نظام التشغيل iOS تلقائيا بضبط سطوع الشاشة بناءً على مقدار الضوء الذي يكتشفه المستشعر، ولكن يمكنك التحكم في السطوع التلقائي لمستوى معين.

ويتم ذلك من خلال: افتح تطبيق "الإعدادات Settings">واضغط على خيار "إمكانية الوصول Accessibility">وانقر على خيار "Display & Text">مرر لأسفل وقم بإيقاف تشغيل خيار "السطوع التلقائي Auto-Brightness"؛ فضلًا عن تفعيل ميزة الوضع الداكن.