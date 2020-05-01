نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

إعدادات تحقق أقصى استفادة من هواتف آيفون

Time منذ 19 دقيقة
Views 1270
إعدادات تحقق أقصى استفادة من هواتف آيفون

وكالات (صدى):
توجد 5 إعدادات يجب ضبطها في هواتف آيفون للحصول على أقصى استفادة منه، ومنها تفعيل ميزة عدم الإزعاج Do Not Disturb: والتي تساعد في التخلص من صوت الإشعارات في آيفون أثناء العمل أو النوم.

ويمكن ضبط حجم الخط لتسهيل قراءة الرسائل النصية، وذلك من خلال: الذهاب "الإعدادات Settings "> ثم اضغط على خيار "الشاشة والسطوع Display & Brightness">ثم اختر "حجم الخط Text Size">واستخدم شريط التمرير لضبط الحجم المناسب لك.

ويعد هاتف iPhone SE هو أحدث هواتف آبل، ويحتوي على ميزة كانت غائبة لفترة طويلة عن إصدارات هواتفها الأخيرة، وهي دعم زر الشاشة الرئيسية الذي يتضمن مستشعر بصمة الإصبع Touch ID، يمكنك بعد ذلك إضافة المزيد من بصمات الأصابع.

ويأتي ذلك من خلال الذهاب إلى "الإعدادات Settings">ثم اضغط على خيار "Touch ID & Passcode">أدخل رمز التعريف الشخصي الخاص بك>انقر على خيار "أضف بصمة إصبع Add a fingerprint"> واتبع الإرشادات لإضافة بصمة جديدة.

وقد يكون لمستوى سطوع شاشة آيفون تأثير كبير على عمر البطارية، بشكل افتراضي، سيقوم نظام التشغيل iOS تلقائيا بضبط سطوع الشاشة بناءً على مقدار الضوء الذي يكتشفه المستشعر، ولكن يمكنك التحكم في السطوع التلقائي لمستوى معين.

ويتم ذلك من خلال: افتح تطبيق "الإعدادات Settings">واضغط على خيار "إمكانية الوصول Accessibility">وانقر على خيار "Display & Text">مرر لأسفل وقم بإيقاف تشغيل خيار "السطوع التلقائي Auto-Brightness"؛ فضلًا عن تفعيل ميزة الوضع الداكن.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سارا سالم
المهارات الاستعراضية الفردية لا تجعل من اللاعب نجما.. اللياقة فهم الخصم..فن التحاور..توقيت التسديد..االتركيز..الانسجام مع زملاء الفريق من صفات الللاعب النجم..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههبلا ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههبلا ..

أخر الأخبار

إعدادات تحقق أقصى استفادة من هواتف آيفون
إعدادات تحقق أقصى استفادة من هواتف آيفون
Time منذ 19 دقيقة Views 1270
الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي يستقيل من منصبه
الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي يستقيل من منصبه
Time منذ 41 دقيقة Views 1436
شاهد.. هجوم مروع على سيدة مسنة بسبب وجبة «بيتزا»
شاهد.. هجوم مروع على سيدة مسنة بسبب وجبة «بيتزا»
Time منذ 54 دقيقة Views 264
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
Time منذ ساعة Views 1413
بالفيديو.. تفاصيل مغادرة أولى رحلات مبادرة عودة المقيمين
بالفيديو.. تفاصيل مغادرة أولى رحلات مبادرة عودة المقيمين
Time منذ ساعة Views 1588
جامعة طيبة تطلق عيادات طبية افتراضية خلال شهر رمضان
جامعة طيبة تطلق عيادات طبية افتراضية خلال شهر رمضان
Time منذ ساعة Views 1534
استمرار هطول الأمطار الرعدية ونشاط الرياح على بعض المناطق
استمرار هطول الأمطار الرعدية ونشاط الرياح على بعض المناطق
Time منذ ساعتين Views 1655
شاهد.. فاشينيستا تتشبه بالرجال وتثير الجدل
شاهد.. فاشينيستا تتشبه بالرجال وتثير الجدل
Time منذ ساعتين Views 1110
إغلاق منزل شعبي لإنتاج الرقاق والعجين في جدة
إغلاق منزل شعبي لإنتاج الرقاق والعجين في جدة
Time منذ ساعتين Views 1633
بالفيديو.. ياسر التويجري يكشف كواليس وصفه «شحاذ شاعر المليون»
بالفيديو.. ياسر التويجري يكشف كواليس وصفه «شحاذ شاعر المليون»
Time منذ ساعتين Views 2150