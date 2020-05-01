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بالفيديو.. تفاصيل مغادرة أولى رحلات مبادرة عودة المقيمين

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. تفاصيل مغادرة أولى رحلات مبادرة عودة المقيمين

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات، النقيب ناصر العتيبي، أمس الخميس، تفاصيل الرحلة الأولى ضمن مبادرة عودة المقيمين والتي انطلقت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى العاصمة الفلبينية.

وصرح متحدث الجوازات، خلال استضافته في برنامج " يا هلا " على قناة روتانا خليجية، إن مبادرة عودة يستفيد منها حتى الآن مواطنو 9 دول حيث تمكن هذه المبادرة رعايا هذه الدول ممن يحملون تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي وتأشيرات الزيارة بمختلف انواعها والتأشيرة السياحية، من مغادرة المملكة جوًا وفق آليات محددة.

وقال " العتيبي " أن الرحلة الأولى نقلت أكثر من 200 مسافر إلى بلدهم، فيما تتواصل رحلات المبادرة من خلال عدد من المطارات المحددة؛ فيما لفت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخباركم" على قناة المجد، أن هذه المبادرة تتم من خلال التنسيق بين عدة جهات في المملكة إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله.

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أحدث التعليقات

صالح
لا شماتة في المرض فالفيروس التاجي وباء عم جميع دول العالم
اللهو البرئ
اتخسا لاهي من عطر الشوراب شاربها بين رجولها ..وان قالت جنوبية فأكيد بلحطية .لفعة لا اصل ولا فصل..
abdul
يعني حتشتكي ضد الجزيرة في مجلس الأمن يا جنرال برهان ؟ نفيت وخلاص، مثل كل حكام العرب ينفون، وفي النهاية نلقي الخبر صحيح.
abdul
سِي فضيحة ابو ايڤانكا. فضح امركا امام اللي يسوي واللي مايسواش
اللهو البرئ
سنوات توالت قليلة جدا ربما ٧ او اقل ظهرت امور وامور جعلت كل ذي عقل . يفكر يستنكر يكره يغضب .حروب من حولنا وقربت مننا وهي في الطرف وامور حدثت ولازالت تحدث.وامراض واؤبئة وربنا الله رحيم... اعزنا واكرمنا بأرض الحرمين .لكن الشر.يعم ..فهل فهمنا..

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