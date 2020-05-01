بالفيديو.. ياسر التويجري يكشف كواليس وصفه «شحاذ شاعر المليون»

علي القحطاني (صدى):

كشف الشاعر ياسر التويجري، اليوم الجمعة، كواليس الواقعة التي دفعت البعض إلى وصفه بـ "شحاذ شاعر المليون"؛ لافتًا إلى أنها حدثت قبل 14 عامًا ولم يتحدث فيها سابقًا وبها ظلم كبير له.

وأوضح ياسر التويجري، خلال مشاركته مع برنامج " الليوان " الذي يقدمه عبدالله المديفر، على قناة روتانا خليجية: " اتهمني البعض بأنني طلبت من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أن يدبر لي أمور زواجي" ؛ متابعًا: " من واقع المقطع فإنني قلت: ما هم إلا هم العرس.. أي أنني مهدت لما يأتي لاحقًا ثم تابعت: اسمح لي أن أتوقف عند هذه المرحلة وأتدبر أمور زواجي" .

واستطرد " التويجري " : " البعض فسّر كلمة أتدبر بأنها “تدبر” أي طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد وهو ما لم يحدث مطلقًا "؛ لافتًا إلى أنه على علاقة طبية مع ولي عهد أبوظبي حتى قبل شاعر المليون ويمكنه طلب أي شيء منه سرًا إذا أراد وليس أمام كاميرات الفضائيات والحضور الجماهيري.