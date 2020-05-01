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"هيئة الاتصالات" تغرم أحد مقدمي الخدمات البريدية بـ 100 ألف ريال

Time منذ 3 ساعات
Views 2010
"هيئة الاتصالات" تغرم أحد مقدمي الخدمات البريدية بـ 100 ألف ريال

الرياض (صدى):
غرمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى شركات تقديم الخدمات البريدية وذلك إثر مخالفتها لعدد من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، وضمن جهود الهيئة الرقابية والتفتيشية على الشركات المقدمة للخدمة في قطاع البريد، وحمايةً لحقوق المستفيدين من الخدمات البريدية.

وكشفت الهيئة بأن المخالفات المرصودة ضد الشركة تتمثل في: عدم تسليم المواد البريدية إلى عنوان المرسل إليه أو التأخير في تسليمها؛ في مخالفة مباشرة للبند الخامس من وثيقة قواعد حماية المستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن الغرامة المفروضة على الشركة بلغت (100) مائة ألف ريال سعودي، مشددة على ضرورة معالجة الشركة للمخالفات وتصحيحها خلال فترة أسبوع من تاريخ صدور الغرامة، وفي حال عدم الالتزام بذلك، سيتم اتخاذ إجراءات إضافية بحقها تصل إلى إيقاف وسحب الترخيص الصادر لها.

يذكر أن "هيئة الاتصالات" تكثف خلال الفترة الراهنة من جولاتها الرقابية والتفتيشية على مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية؛ للتحقق من مستوى الالتزام بالأنظمة والقواعد المعتمدة لتقديم هذه الخدمات بأعلى جودة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههبلا ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههبلا ..
ابو محمد 😎
ياسنار سترك ..

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