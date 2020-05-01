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الأعداد السابقة للصحيفة

أمير قطر السابق يصارع الموت بعد إصابته بكورونا 

Time منذ 5 ساعات
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أمير قطر السابق يصارع الموت بعد إصابته بكورونا 

وكالات (صدى):
أثيرت تساؤلات عديدة بشأن تدهور الحالة الصحية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني بعد إصابته بالفيروس التاجي، بالإضافة إلى دخوله في حالة غيبوبة وموت دماغي.

ومن جهته، أوضح كاتب صحفي فرنسي من أصل لبناني نادر علوش حقيقة خبر إصابة أمير قطر السابق بـ" كورونا "، قائلا:" لقد تحدثت مرتين مع دبلوماسيين أمريكيين في بروكسل وبرلين، وقالوا لي في المرتين إنه حمد بن خليفة طريح فراش المستشفى في العناية المركزة، بسبب فيروس كورونا ".

ولفت علوش: " في آخر مرة تحدثت فيها إليهم، أكدوا لي أنه مات دماغياً مثل حالة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون "، مشيرا إلي تفاقم الحالة الصحية للأمير السابق، وعدم تعافيه من "كورونا"، ترجع إلى خضوعه لعملية جراحية في المعدة قبل فترة، علاوة على بدانته، وهو ما جعله هشاً للغاية منذ الإصابة بالفيروس التاجي.

وأوضح " علوش " أن الأمير السابق يتلقى الرعاية الطبية على أيدي أطباء أمريكيين، من بينهم طبيبان يهوديان، ويحمل أحدهما الجنسية الإسرائيلية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههبلا ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههبلا ..
ابو محمد 😎
ياسنار سترك ..

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