إطلاق هاتف «إنفينيكس» الجديد بطارية تدوم لأيام

وكالات (صدى):

أزاحت شركة إنفينيكس "Infinix"، الستار عن هاتفيها الأحدث Note 7 و Note 7 Lite؛ فيما يتضح أن نوت 7، أفضل من نوت 7 لايت، حيث يأتي مزودا بكاميرا ممتازة وبطارية تعمل عدة أيام، بالإضافة إلى سعر منافس يعادل 300 دولار أمريكي.

وجاءت شاشة Infinix Note 7، بقياس 6.95 بوصة، وبدقة 1640 × 720 بكسل، تحتوي على نوتش ف الأعلى للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، مع طبقة حماية بزجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f / 1.8، والثانية بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير الأجسام القريبة ماكرو، والثالثة بالدقة ذاتها لتسجيل العمق، والرابعة لتسجيل الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة مع فتحة عدسة f/1.8، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة بسعة 128 جيجابايت.