نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

إطلاق هاتف «إنفينيكس» الجديد بطارية تدوم لأيام

Time منذ 3 ساعات
Views 2151
إطلاق هاتف «إنفينيكس» الجديد بطارية تدوم لأيام

وكالات (صدى):
أزاحت شركة إنفينيكس "Infinix"، الستار عن هاتفيها الأحدث Note 7 و Note 7 Lite؛ فيما يتضح أن نوت 7،  أفضل من نوت 7 لايت، حيث يأتي مزودا بكاميرا ممتازة وبطارية تعمل عدة أيام، بالإضافة إلى سعر منافس يعادل 300 دولار أمريكي.

وجاءت شاشة Infinix Note 7، بقياس 6.95 بوصة، وبدقة 1640 × 720 بكسل، تحتوي على نوتش ف الأعلى للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، مع طبقة حماية بزجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f / 1.8، والثانية بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير الأجسام القريبة ماكرو، والثالثة بالدقة ذاتها لتسجيل العمق، والرابعة لتسجيل الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة مع فتحة عدسة f/1.8، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة بسعة 128 جيجابايت.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يشفيهم ويعافيهم
🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يشفيهم
🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يستر عليهم ويسلمهم
ابو عمار
هؤلاء يستحقون القصاص لتكرار جرائمهم
🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يجعلها أمطار خير وبركة الله يهنيهم

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ 10 دقائق Views 1175
شاهد.. «كورونا» يدفع طبيبًا للتعدي على فتاة بالضرب
شاهد.. «كورونا» يدفع طبيبًا للتعدي على فتاة بالضرب
Time منذ 16 دقيقة Views 208
«المسند»: الحالة المطرية الربيعية تنحصر على أجزاء من الرياض والشرقية (صور)
«المسند»: الحالة المطرية الربيعية تنحصر على أجزاء من الرياض والشرقية (صور)
Time منذ 28 دقيقة Views 1375
‏وزير النفط الكويتي: المكسيك تعطل اتفاق أعضاء «أوبك بلس»
‏وزير النفط الكويتي: المكسيك تعطل اتفاق أعضاء «أوبك بلس»
Time منذ 42 دقيقة Views 1716
شاب يقيم حفل زفافه رغم إصابته بالفيروس
شاب يقيم حفل زفافه رغم إصابته بالفيروس
Time منذ ساعة Views 1423
ترامب: وصلنا للذروة وبدأنا في النزول من قمة انتشار الفيروس
ترامب: وصلنا للذروة وبدأنا في النزول من قمة انتشار الفيروس
Time منذ ساعة Views 2251
سحب رعدية ممطرة تسود أجواء الرياض
سحب رعدية ممطرة تسود أجواء الرياض
Time منذ ساعة Views 1817
بالفيديو.. حقيقة الحفل الغنائي لأنغام بعد وفاة جدتها بساعات قليلة
بالفيديو.. حقيقة الحفل الغنائي لأنغام بعد وفاة جدتها بساعات قليلة
Time منذ ساعتين Views 1686
«الصندوق العقاري»‏‎ يؤكد صحة رسالة الإعفاء
«الصندوق العقاري»‏‎ يؤكد صحة رسالة الإعفاء
Time منذ ساعتين Views 12800
أطعمة تعرضك لخطر التسمم عند إعادة تسخينها
أطعمة تعرضك لخطر التسمم عند إعادة تسخينها
Time منذ 3 ساعات Views 2580