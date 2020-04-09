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أمير القصيم يوجه بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات

Time منذ 4 ساعات
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أمير القصيم يوجه بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات

بريدة (صدى):
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات في المنطقة ، لتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

كما وجه سموه بتفعيل هذا التوجيه ومتابعة تطبيقه من قبل الجهات المختصة ، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية، وصولاً لتعزيزها وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة -بإذن الله-.

ويأتي ذلك حرصاً من سموه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد ، من خلال تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا.

وتضمن التوجيه إغلاق المحلات التجارية التي نشاطها يختص في بيع المستلزمات والكماليات المتنوعة بما فيها ( الرجالية ، والأواني المنزلية والبلاستيكية وما في حكمها ) ، مؤكداً سموه الحرص وعدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية.

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أحدث التعليقات

🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يشفيهم ويعافيهم
🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يشفيهم
🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يستر عليهم ويسلمهم
ابو عمار
هؤلاء يستحقون القصاص لتكرار جرائمهم
🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يجعلها أمطار خير وبركة الله يهنيهم

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