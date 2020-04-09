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الأعداد السابقة للصحيفة

إيقاف حلقات منصور البلوي لأجل غير مسمى بعد تصريحاته المثيرة للجدل

Time منذ 17 دقيقة
Views 1945
إيقاف حلقات منصور البلوي لأجل غير مسمى بعد تصريحاته المثيرة للجدل

نواف السالم (صدى):
أعلنت قناة "24 الرياضية"، إيقاف بث حلقات منصور البلوي، رئيس نادي الاتحاد الأسبق، لأجل غير مسمى، على الرغم من قيامها بالتنويه أكثر من مرة أنه سيذاع مساء اليوم الخميس.

وقررت القناة الرياضية، إذاعة برنامج "مجلس 24"، واستضافة عدد من النقاد الرياضيين، دون أي تنويه عن إلغاء لقاء منصور البلوي، وذلك على النقيض لما أعلنته سابقاً بأنها ستذاع اللقاء اليوم الخميس.

وكشف البلوي في تصريحاته المثيرة للجدل، أن شخصية هلالية ليس لها علاقة بالوسط الرياضي، صاحبة نفوذ كبير، هي وراء إبعاده من الوسط الرياضي، دون أن يكشف عن اسمها.

وأكد البلوي أنه برئ تمامًا من تهمة سرقة صفقة السيراليوني محمد كالون، من نادي الهلال، مؤكداً أن اللاعب لم يكن سينضم إلى الهلال، لكن تدخل البعض ليضعه موضع اتهام أمام الجماهير.

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أحدث التعليقات

🍵عندما يغيب المساء ☕
الله المستعان
🍵عندما يغيب المساء ☕
الله المستعان
🍵عندما يغيب المساء ☕
طيب
🍵عندما يغيب المساء ☕
يا وزارة الصحه وسعوا شهار وإذا يمديكم زيدوه أدوار بعد الحجر بيخرج لكم دفعات كثيره
ابوبدر
يمكن تبي توضح انها شاغرة الان 😂

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