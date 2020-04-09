أمل الأنصاري تتراجع عن تصريحاتها بشأن علاج فيروس كورونا (فيديو)

خالد الظفيري (صدى):

ظهرت الطبيبة الكويتية أمل الأنصاري، التي أعلنت عن اكتشافها علاجًا لفيروس كورونا المستجد، إذ تراجعت فيه عن تصريحاتها السابقة.

وقالت الأنصاري في مقطع فيديو جديد: " تعمدت في أول صفحة أكتب ليش فيروس كورونا يضرب الرئة، ووضعت المعلومات في أول صفحة، عشان بسرعة يصنعون، ويرتاحون الناس، ويحصل التنفس الطبيعي ومن يومين غيرت الأوراق كلها وكتبت اسم الدواء وراح يكون كويتي للعالم كله".

وأضافت: " مين قال لكم إن أنا قاصدة فيروس كورونا، أنا قاصدة عضو موجود في جسم الإنسان ما حد أتكلم فيه من الأول، ولو حد قالي ليش ما تتكلمي أنت، أقول هذا بحثي وهذه دراستي وما أقدر أطلعها برة ".

يذكر أن الطبيبة كانت قد صرّح بأنها سلّمت بحثها إلى وزير الصحة، قائلة: " العلاج موجود، والعلاج راح يطلع وأنا على ثقة، ما فيه قضايا وإن شاء الله تعالى الكل راح ينتفع ".