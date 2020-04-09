" بندة " توضح حقيقة اكتشاف حالات مصابة بالفيروس وسط عمالها 

علي القحطاني (صدى):

أوضحت شركة بندة للتجزئة الخطأ الذي وقع في بيانها أمس حول وقت اكتشاف ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا وسط عمالها.

وأضافت الشركة في بيانها عبر موقعها الرسمي:" ‏تم اكتشاف الحالات وعزلهم فوراً يوم 11 شعبان مع إبلاغ الجهات الرسمية بذلك وتبينت إيجابية النتائج يوم الأربعاء 15 شعبان الساعة 7 مساءّ، وتم إخلاء الموقع احترازياً وإغلاقه في تمام الساعة 8 مساءً ".

وأبانت أن‏ " هذا لتصحيح الخطأ غير المقصود في تاريخ بيان أمس لحرصنا على إعلانه ".

يذكر أن الشركة ذكرت في بيان لها أنه في الرابع عشر من شهر شعبان الجاري تم ملاحظة ارتفاع درجة حرارة 3 موظفين عند دخولهم، وتم عزلهم مباشرة احترازياً.

وتابع أنه " بعد إجراء الفحوصات تَبَيّن إيجابية النتائج لهم، وتم إغلاق فرع بندة بالكعكية بمكة المكرمة؛ لضمان سلامة عملائنا وموظفينا ".