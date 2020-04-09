نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

" بندة " توضح حقيقة اكتشاف حالات مصابة بالفيروس وسط عمالها 

Time منذ ساعة
Views 2379
Comment 1
" بندة " توضح حقيقة اكتشاف حالات مصابة بالفيروس وسط عمالها 

علي القحطاني (صدى):
أوضحت شركة بندة للتجزئة  الخطأ الذي وقع في بيانها أمس حول وقت اكتشاف ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا وسط عمالها.

وأضافت الشركة في بيانها عبر موقعها الرسمي:" ‏تم اكتشاف الحالات وعزلهم فوراً يوم 11 شعبان مع إبلاغ الجهات الرسمية بذلك وتبينت إيجابية النتائج يوم الأربعاء 15 شعبان الساعة 7 مساءّ، وتم إخلاء الموقع احترازياً وإغلاقه في تمام الساعة 8 مساءً ".

وأبانت أن‏ " هذا لتصحيح الخطأ غير المقصود في تاريخ بيان أمس لحرصنا على إعلانه ".

يذكر أن الشركة ذكرت في بيان لها أنه في الرابع عشر من شهر شعبان الجاري تم ملاحظة ارتفاع درجة حرارة 3 موظفين عند دخولهم، وتم عزلهم مباشرة احترازياً.

وتابع أنه " بعد إجراء الفحوصات تَبَيّن إيجابية النتائج لهم، وتم إغلاق فرع بندة بالكعكية بمكة المكرمة؛ لضمان سلامة عملائنا وموظفينا ".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عندما يغيب المساء ☕
الله المستعان
🍵عندما يغيب المساء ☕
طيب
🍵عندما يغيب المساء ☕
يا وزارة الصحه وسعوا شهار وإذا يمديكم زيدوه أدوار بعد الحجر بيخرج لكم دفعات كثيره
ابوبدر
يمكن تبي توضح انها شاغرة الان 😂
🍵عندما يغيب المساء ☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

مقطع نادر للملك عبدالعزيز مع " تشرشل " خلال زيارته لمصر 
مقطع نادر للملك عبدالعزيز مع " تشرشل " خلال زيارته لمصر 
Time منذ 5 دقائق Views 1201
شاعرة معصبة شوي !
شاعرة معصبة شوي !
Time منذ 7 دقائق Views 243
فهد يهاجم سلحفاة
فهد يهاجم سلحفاة
Time منذ 8 دقائق Views 206
شايب غاضب بعد اقفال احد المساجد
شايب غاضب بعد اقفال احد المساجد
Time منذ 9 دقائق Views 228
مايدري من وين يحصلها
مايدري من وين يحصلها
Time منذ 10 دقائق Views 215
تأثير الحجر عليهم
تأثير الحجر عليهم
Time منذ 11 دقيقة Views 276
إيقاف حلقات منصور البلوي لأجل غير مسمى بعد تصريحاته المثيرة للجدل
إيقاف حلقات منصور البلوي لأجل غير مسمى بعد تصريحاته المثيرة للجدل
Time منذ 16 دقيقة Views 1888
" مدني جازان " يحاول السيطرة على حريق في أحد المستودعات
" مدني جازان " يحاول السيطرة على حريق في أحد المستودعات
Time منذ 24 دقيقة Views 1370
"المري" يوضح ضوابط زكاة المال جمعية الموظفين
"المري" يوضح ضوابط زكاة المال جمعية الموظفين
Time منذ 27 دقيقة Views 1402
( كورونا... انموذجاً )
( كورونا... انموذجاً )
Time منذ 27 دقيقة Views 132