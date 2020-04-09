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شاهد على واقعة بصق وافد على المعلبات يكشف تفاصيل مثيرة  (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 3851
Comment 1
شاهد على واقعة بصق وافد على المعلبات يكشف تفاصيل مثيرة  (فيديو)

تبوك (صدى):
روى شاهد على واقعة بصق وافد على المعلبات بطريقة مريبة في أحد محلات السوبر ماركت تفاصيل الحادثة المشينة.

وقال الشاهد خلال اتصال هاتفي في برنامج " ياهلا ":" رأيت العامل يبصق على المواد الغذائية وعندما سألته قال لي ما في مشكلة  لأنه مستهتر "، موضحا:" بلغت إدارة السوق بما فعله العامل وبلغنا الدوريات الأمنية واستلموه بعد 5 دقائق "، حيث أن " الواقعة كانت قبل يومين ".

وأشار الشاهد:" ما فعله العامل يعد تصرف سيئ،  وإدارة التسوق لم يتجاوبوا في بداية الأمر وكان يوجد تساهلا من إدارة السوبر ماركت ".

وكانت " صدى " نشرت خبرا حول تحقيق النيابة العامة مع وافد ظهر في فيديو يتعمد العطس على المواد التموينية بتبوك.

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النيابة العامة تحقق مع وافد ظهر في فيديو يتعمد العطس على المواد التموينية بتبوك

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أحدث التعليقات

🍵عندما يغيب المساء ☕
الله المستعان
🍵عندما يغيب المساء ☕
طيب
🍵عندما يغيب المساء ☕
يا وزارة الصحه وسعوا شهار وإذا يمديكم زيدوه أدوار بعد الحجر بيخرج لكم دفعات كثيره
ابوبدر
يمكن تبي توضح انها شاغرة الان 😂
🍵عندما يغيب المساء ☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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